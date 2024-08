Csaba Dalla Zorza sfoggia l’outfit perfetto per il prossimo settembre: sta bene a tutte ed é chic senza pretese

Se per molti il mese di settembre corrisponde all’inevitabile ritorno alla routine lavorativa, qualcun altro ha iniziato il conto alla rovescia per uno dei più attesi periodi dell’anno: l’autunno. Il tramonto della stagione estiva ci consente di tirare un respiro di sollievo in merito alle temperature elevate che hanno dominato i mesi di luglio ed agosto.

Possiamo finalmente abbandonare pantaloncini e canottiera, in favore di look più studiati e costruiti. Si possono abbinare ai capi estivi ai golf ed alle felpe, sprigionando in tal modo la fantasia. Laddove siate a corto di idee, consigliamo di esplorare il profilo di Csaba Dalla Zorza. La nota autrice non è solo la regina della mise en place, bensì detiene anche il podio del buon gusto ed evidentemente dell’eleganza.

Csaba detta la moda: i suoi abiti conquistano le followers

Il mese di settembre 2024 non sarà certo come i precedenti. Il mutamento drastico del clima ci consentirà di sfoggiare abiti e t-shirt leggere ancora per qualche settimana. Nondimeno, le alte temperature diventeranno progressivamente sempre più sopportabili, permettendoci di sprigionare la fantasia nella selezione degli outfit da sfoggiare. Csaba Dalla Zorza in questo è imbattibile. Il suo profilo Instagram pullula di vestiti e capi bellissimi, adattabili a diversi eventi e circostanze quotidiane. In particolare, ne abbiamo selezionati due perfetti per settembre inoltrato.

Si tratta di due abiti che possono potenzialmente funzionare sia durante una cena elegante, sia durante una romantica passeggiata nella propria città o cittadina di residenza. Nel primo scatto Csaba propone vestito su base rossa, con stampa floreale sui toni del bianco e chiusura a portafoglio. Lo scollo a “v” rappresenta la ciliegina sulla torta.

Tralasciando la perfetta rappresentazione di quanto sia importante indossare capi che rispettino la nostra armocromia, è indiscutibile il buon gusto e soprattutto la versatilità di un modello così semplice ed evergreen.

Nel secondo scatto troviamo invece un sandalo bianco intrecciato, abbinato ad un abito con spacco laterale, spalline regolabili e petto arricchito con dei bottoni in pendant. Un vestito, questo, perfetto per l’estate ma anche per il mese di settembre. Nelle ore calde potremo ancora passeggiare a braccia scoperte, mentre per la sera è sufficiente abbinare ad entrambi i vestiti un golf bianco oppure una graziosa giacca denim.

In ogni caso, il segreto delle mezze stagioni risiede appunto nell’adattabilità: di fondamentale importanza è l’acquisto di capi basic che ci consentano di coprirci o scoprirci se necessario.