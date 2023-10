Crocchette di patate alla zucca: ottimo snack per un aperitivo con gli amici | La ricetta veloce

Le crocchette di patate alla zucca: la ricetta veloce e gustosa per un aperitivo o uno snack perfetto da condividere con gli amici.

L’autunno è arrivato e le crocchette di patate alla zucca sono uno snack delizioso per questo periodo più freddo. Se hai in programma un aperitivo con gli amici o vuoi preparare uno snack veloce e gustoso questo piatto è perfetto ed è anche molto salutare. Le patate e la zucca sono due ingredienti che si sposano bene quando vengono abbinati, l’importante è dosare bene i condimenti per evitare che il tutto risulti troppo dolce. Questa ricetta fa sicuramente al caso tuo: è semplice e gustosa.

Queste fantastiche crocchette di patate alla zucca saranno apprezzate da tutti gli ospiti. Ecco tutti i passaggi per la preparazione di questo piatto delizioso.

Crocchette di patate alla zucca: lo snack che conquisterà tutti

Per preparare le crocchette di patate alla zucca, saranno necessari pochi ingredienti e la preparazione non porta via molto tempo: il risultato però sarà fantastico.

Ingredienti:

600 gr di patate

600 gr di zucca

240 gr di latte di soia senza zuccheri

1 cucchiaio di lievito alimentare

Rosmarino tritato q.b

2-3 cucchiai di olio extravergine di oliva

Pangrattato q.b.

1 spicchio d’aglio

1 cucchiaino di sale

Step 1: preparare la zucca

Preriscaldare il forno a 200°C in modalità statica.

Tagliare la zucca a dadini e, in una padella ben oliata, aggiungere il rosmarino tritato, uno spicchio d’aglio e del sale. A questo punto aggiungere anche la zucca e cuocere per circa 10 minuti.

Nel frattempo, bollire le patate in una pentola.

Step 2: schiacciare le patate e la zucca

Una volta cotte sia le patate che la zucca, si può procedere a schiacciarle in una ciotola con uno schiacciapatate.

Regolare il sapore con il sale e aggiungere il lievito alimentare, per ottenere una consistenza più “filante”.

Aggiungere il pangrattato a piccole dosi, mescolando bene tra un’aggiunta e l’altra.

Step 3: dare la forma alle crocchette

Iniziare a dare la forma alle crocchette. Prima di cuocerle, andranno passate nel pangrattato, poi nel latte di soia, e nuovamente nel pangrattato. Una volta eseguiti questi passaggi andranno messe da parte per la cottura.

Cuocere le crocchette o in una padella con un po’ di olio oppure anche in forno. Nel forno, vanno cotte a 200°C per circa 30 minuti.

Ecco delle fantastiche crocchette di patate alla zucca pronte per essere gustate. Si possono conservare per 2-3 giorni in frigorifero, in un contenitore chiuso ermeticamente. Questo piatto è un aperitivo davvero sfizioso, che renderà felici te e i tuoi ospiti. Buon appetito!