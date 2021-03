Ieri si è tenuta la 26a edizione dei Critics Choice Awards. La cerimonia, condotta da Taye Diggs, è stata parzialmente live a Los Angeles e parzialmente a distanza.

Netflix si è confermata una delle massime potenze in ambito cinematografico e televisivo, venendo nominata in quasi tutte le categorie e portandosi a casa svariati premi per le proprie produzioni.

Ma a fare incetta di premi è stato anche il film Nomadland, prodotto dalla Searchlight Pictures e collegata alla Diseny, che si è aggiudicato il premio come Miglior film, Miglior regia e Miglior sceneggiatura non originale a Chloé Zhao, Miglior fotografia a Joshua James Richards.

I premi per i migliori attori sono stati così distribuiti: Miglior attore a Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom), Miglior attrice a Carey Mulligan (Promising Young Woman), Miglior attore non protagonista a Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) e Miglior attrice non protagonista a Maria Bakalova (Borat 2).

L’acclamata La Regina degli Scacchi si è portata a casa i premi per la Miglior miniserie e Miglior attrice in una miniserie o film tv ad Anya Taylor-Joy. The Crown, invece, vince come Miglior serie drammatica, i premi come Miglior attore e Miglior attrice in una serie drammatica (Josh O’Connor e Emma Corrin), e Miglior attrice non protagonista in un drama a Gillian Anderson.

I look più belli dei Critics Choice Awards 2021

Nonostante la cerimonia parzialmente a distanza, le dive hanno comunque sfoggiato abiti molto interessanti. Ecco i 5 look più belli visti sul red carpet, virtuale e non, dei Critics Choice Awards 2021.

Gillian Anderson

Spietata e premiata Margaret Thatcher in The Crown, Gillian Anderson sceglie un elegantissimo completo nero firmato Dior Haute Couture.

Viola Davis

Viola Davis, candidata come Miglior attrice per Ma Rainey’s Black Bottom, è semplicemente perfetta in un abito ceruleo Greta Constantine e gioielli Lorraine West.

Anya Taylor-Joy

Dopo i Golden Globes, Anya Taylor-Joy è stata premiata anche ai Critics Choice Awards e ancora una volta sceglie Dior Haute Couture: dopo lo splendido abito verde smeraldo, è toccato a uno color porpora.

Gal Gadot

L’attrice israeliana Gal Gadot, incinta del suo terzo figlio, ha indossato un completo Prabal Gurung con pantaloni maschili e un top con rouches maxi che ricordavano un fiore bianco appena scciato.

Dominique Fishback

Abito da principessa color cipria e dettagli luminosi di Reem Acra per Dominique Fishback, al quale ha abbinato gioielli Melissa Kaye.