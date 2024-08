Creme solari, queste contengono PFAS come ci fanno credere? La risposta dell’esperto ti spiazzerà

Le creme solari contengono PFAS come ci fanno credere? Ecco la verità che non ti aspetti da parte degli esperti dermatologici.

In estate, quando si va al mare o si gira in città, è bene utilizzare sempre la crema solare. Non servirsene significa esporsi a grossi rischi, come bruciature e melanomi. Per questo motivo in commercio ci sono tantissime alternative, dalla più bassa alla più alta, in base alla tipologia di pelle. Per il primo sole pare sarebbe meglio utilizzare sempre una protezione alta e poi scalare un pochino quando la pelle è più abbronzata.

La funzione delle creme solari è quella di proteggerci dai raggi UV, che sono particolarmente forti durante i tre mesi estivi. Tuttavia, è bene conoscere determinati dettagli quando si tratta di creme solari, poiché ci sono delle sostanze, in alcuni prodotti, come i PFAS. Ovvero la sostanze perfluoroalchiliche, utilizzate per le loro proprietà idrorepellenti e resistenti al calore. Questi non si trovano solo nelle creme, ma anche su imballaggi, tessuti e anche cosmetici.

Cosa sono i PFAS e cosa dicono gli esperti sui rischi nelle creme solari

Recentemente, una ricerca tedesca ha riacceso l’attenzione sui PFAS nelle creme solari esponendo i rischi ai quali si potrebbe andare incontro. Lo studio, condotto dal Bundesinstitut fur Risikobewertung (BFR) ha mostrato come alcune creme solari potrebbe essere rischiose per la presenza di PFAS. Ne basterebbe, infatti, una minima percentuale per fare male alla salute umana. Ma quali sono i rischi legati a questa sostanza?

La ricerca ha messo in evidenza che i PFAS riuscirebbero perfino a contaminare il sangue umano e che si tratterebbe di sostanze cancerogene. Secondo il recente studio, alcune creme solari avrebbero concentrazioni di PFOA (un tipo di PFAS) che vengono assorbite dall’organismo. Nello studio tedesco si sarebbe provato che il picco di concentrazione sarebbe stato raggiunto anche dopo le tre settimane dall’applicazione della crema.

Anche le creme e i cosmetici che si rivelano PFAS free in realtà hanno una piccola concentrazione di questa dannosa sostanza. Per questo motivo c’è una raccomandazione europea in merito che chiede l’eliminazione graduale dei PFAS nei prodotti cosmetici entro il 31 dicembre 2025, dopo le ultime ricerche che avrebbero evidenziato i rischi per la salute legati all’applicazione di queste creme sulla pelle.