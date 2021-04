Ecco quali sono le migliori creme solati cruelty free

Con l’avvicinarsi dell’estate e comunque dei mesi più caldi dell’anno, è importante fornirsi di buone creme solari che possano proteggere la nostra pelle e prevenire le scottature.

Poiché quando si parla di pelle al sole è molto importante essere responsabili, è una buona abitudine scegliere dei prodotti non solo di qualità, ma anche cruelty-free, per rispettare il pianeta e l’ecosistema ed evitare inutili sofferenze.

Come riconoscere le creme solari cruelty free

Per essere sicura di scegliere davvero delle creme solari non testate sugli animali, devi semplicemente controllare la lista degli ingredienti. Esistono infatti numerose certificazioni cosmetiche, che possono aiutarti a orientarti tra i vari solari.

Ad esempio, il Leaping bunny, che rappresenta la certificazione cruelty free ICEA e ti garantirà una formulazione che non è stata testata sugli animali, o la certificazione Peta.

Crema solare Lavera

Si tratta di una protezione minerale immediata, ideale per il viso con girasole biologico e noce di cocco biologica. Inoltre, la formula leggera, con fattore di protezione minerale, riduce il rischio di irritazioni dovute all’esposizione solare, allergia al sole e acne estiva ed è adatta alle persone affette da neurodermite.

Foto Amazon

Caudalie Sun Spray

Il latte solare spray con SPF30 di Caudalie offre alla pelle la massima protezione UVA/UVB, per un’abbronzatura naturale, luminosa e duratura. Si utilizza su viso e corpo.

Foto Amazon

Latte solare in crema Organii

Un latte solare unico con spf 50 adatto per tutta la famiglia, anche per le pelli più sensibili.

Foto Amazon

Questo prodotto protegge le pelli delicate contro i raggi nocivi del sole grazie a una combinazione accuratamente selezionata di ingredienti tra cui biossido di titanio, ossido di zinco e olio di karanja.

Hawaiian Tropic, Aloha Care

Hawaiian Tropic Island Aloha Care Viso è la nuova crema solare del marchio che protegge e si prende cura della tua pelle rispettando l’ambiente. Infatti è accreditata cruelty free da Peta.

Foto Amazon

Fornisce una protezione UVA e UVB ad ampio spettro in una lozione dalla texture leggera ad asciugatura rapida. Non unge, non ostruisce i pori ed è resistente al sudore.

Jason Natural Cosmetics Mineral Sunblock

Mineral sunscreen con SPF 30 è una protezione solare senza profumo, a base minerale.

Foto Amazon

Non lascia la classica scia bianca sulla pelle ed è ipoallergenica, ideale per le pelli sensibili.