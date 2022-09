Creme bio per pelle grassa: quelle che non ti puoi perdere

Punti neri, imperfezioni ed incontrollabile eccesso di sebo costituiscono la tua battaglia quotidiana? Con ogni probabilità la causa è da ricercarsi in una naturale predisposizione alla pelle grassa, le cui problematiche tendono a localizzarsi principalmente nella cosiddetta “zona T”.

Molto spesso ulteriormente “provata” dall’utilizzo di prodotti sbagliati -i quali possono causare un’ulteriore ostruzione dei pori con inevitabile incremento delle imperfezioni-, questa richiede cure mirate che abbiano come chiave la delicatezza dei prodotti: una eccessiva aggressione della barriera cutanea per mezzo di sostanze purificanti, infatti, non farà altro che causare l’effetto opposto stimolando in modo improprio le ghiandole sebacee.

Contrariamente a quanto si possa pensare, anche la pelle grassa necessita di essere correttamente nutrita ed idratata. Meglio ancora se tramite prodotti green, dalla formula “pulita” e completamente naturale! Di seguito le creme viso bio per pelle grassa che preferiamo: pronta a fare loro spazio nella tua wishlist?



MULAC COSMETICS: Not A Filter crema viso opacizzante

Foto Instagram @mulaccosmetics

A base di polifenoli da laminaria zuccherina dalla potente azione antibatterica e detossinante, la crema viso purificante ed opacizzante Not a Filter di Mulac promette di riequilibrare la produzione di sebo affievolendo le problematiche tipiche delle pelli impure e a tendenza acneica.

Lucidità, punti neri ed imperfezioni appaiono pian piano attenuati dal suo effetto perfezionatore: fornendo idratazione senza seccare la pelle, tale prodotto agisce grazie alle polveri sebo-assorbenti tratte dall’ amido di riso, le quali contribuiscono inoltre a lenire arrossamenti ed irritazioni.

Freshly Cosmetics: Pacific Ocean Moisturizing Gel

Foto Instagram @freshlycosmetics_

Oil-free, non comedogenica, antibatterica ed astringente: cosa volere di più? Pacific Ocean Moisturizing Gel di Freshly è una crema dalla formula naturale e dalla texture ultra leggera, adatta a pelli miste e grasse. Una minima quantità applicata sul viso basta a garantire l’idratazione e la vitalità necessaria ad affrontare la giornata, regolandone al contempo la secrezione sebacea.

KENZOKI: Moisturizing Skin Guardian

Foto Instagram @kenzoparfums

Sì, KENZO ha recentemente dato vita ad un brand total skincare, ed una delle sue creme è già tra le nostre preferite: leggera e deliziosamente profumata, la Moisture Skin Guardian opacizzante è stata concepita nelle vesti dell’angelo custode per tale tipologia di pelle. Idrata, protegge dai radicali liberi e libera dall’eccesso di sebo.

A rapido assorbimento, essa è formulata a base di Estratto Acquoso di Fiore di Loto Sacro ed acido ialuronico a medio e alto peso molecolare al fine di rafforzare la barriera cutanea trattenendo il giusto quantitativo di acqua.