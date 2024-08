Crema per le mani fatta in casa, falle tornare morbide con questa pozione naturale: funziona sin da subito

Come preparare una crema per le mani fatta in casa, semplice e perfetta per far tornare la pelle morbida e compatta.

La crema per le mani è un prodotto immancabile nella routine di benessere e bellezza di ogni persona, donna o uomo. Le mani, infatti, sono la parte del corpo che ogni giorno viene a contatto con tante cose: il freddo, il caldo, superfici, persone o oggetti diversi.

Prendersi cura della pelle delle proprie mani è dunque fondamentale per fare in modo che sia sempre morbida e compatta.

Oltre ai tanti prodotti che si trovano in commercio, si può preparare una crema per le mani fatta in casa con pochi ingredienti e in modo davvero semplice.

Come preparare la crema per le mani fatta in casa: funziona sin da subito

La crema per le mani fatta in casa è molto semplice da realizzare, serviranno pochi ingredienti e soprattutto sarà portentosa! Per via degli ingredienti che contiene, lascerà le mani morbidissime, le proteggerà dai fattori esterni come caldo o freddo, e le farà essere davvero profumate.

Gli ingredienti per 50 g di prodotto sono:

35 g di olio di mandorle dolci (o 10 g di burro di karitè e 25 g di olio)

10 g di acqua distillata

5 g di cera d’api

10 gocce di olio essenziale di geranio (facoltativo)

10 gocce di estratto di semi di pompelmo (facoltativo)

Preparazione:

Versare la cera d’api in un contenitore di vetro pyrex. Aggiungere l’olio di mandorle. Lasciare sciogliere il tutto e mescolare ogni tanto. Quando la cera si è sciolta, spostare il contenitore in un altro contenitore con all’interno acqua fredda. Frullare con minipimer fino a che non si otterrà una cremina bianca che diventerà sempre più densa. Aggiungere acqua e tornare a frullare per un paio di minuti fino a che tutti gli ingredienti non si amalgameranno e non ci sarà più traccia d’acqua. La crema è già pronta per essere utilizzata ma volendo si possono aggiungere gli ingredienti facoltativi.

Aggiungere l’olio essenziale che più si preferisce che conferirà la profumazione. Si può scegliere olio essenziale di geranio, di lavanda, di rosa, e così via. Mescolare ancora ed infine aggiungere il conservante come l’estratto di semi di pompelmo che è naturale e permette di conservare la crema per 2-3 mesi senza controllare il pH.

Altrimenti la crema, senza conservante, si conserverà per un mese. Infine, mescolare ancora e trasferire tutto nel contenitore finale. La crema si può applicare sin da subito: non farà strisce bianche, si assorbirà in fretta e le mani appariranno più belle e morbide.