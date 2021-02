Prendersi cura del proprio viso è importantissimo. Dalla pulizia all’applicazione di tonici e creme, è fondamentale non trascurare nessun passaggio per avere una pelle radiosa e sana. Sono diverse le donne che si domandano se, tra i vari prodotti in commercio, la crema contorno occhi sia davvero fondamentale. A spiegare se queste creme sono davvero utili o sono semplicemente una trovata di marketing è Cristina Fogazzi, in “arte” Estetista Cinica.

La beauty guru, sul suo profilo Instagram, ha deciso di parlare di rughe, concentrandosi anche sull’utilizzo della crema contorno occhi.

Estetista Cinica spiega l’importanza della crema contorno occhi

“Questa non è la mia opinione sulla questione, ma è quello che dice la scienza, poi ognuno fa un po’ quello che gli pare” ha spiegato l’Estetista Cinica nelle sue stories, disponibili sul suo profilo nella sezione “in evidenza”.

Estetista Cinica si è soffermata sul contorno occhi, spiegando che in questa zona del viso sono presenti pochissime ghiandole sebacee. Inoltre, la pelle di questa zona è tra le più sottili.

“È una zona particolare rispetto a tutte le altre. Inoltre, è una zona che si arriccia e che viene continuamente piegata” ha spiegato la beauty guru.

Soffermandosi sull’utilizzo della crema, l’Estetista Cinica ha spiegato l’importanza della crema contorno occhi. “Queste creme hanno un ph diverso” ha spiegato, soffermandosi sulla necessità di avere un prodotto specifico.

Quindi, come ha spiegato la beauty guru, la crema contorno occhi non è una “bieca operazione di marketing”.

Una curiosità emersa dalle stories della beauty guru

“Una volta si diceva che si poteva mettere la crema per le emorroidi nel contorno occhi. Piccola curiosità: le zone intime e il contorno occhi hanno lo stesso ph, quindi si possono usare gli stessi prodotti” ha spiegato l’Estetista Cinica.

Di conseguenza, grazie alle stories di Cristina Fogazzi, è emersa ancora una volta l’importanza di una utilizzare, oltre ad una buona crema per il viso, anche un prodotto apposito per la zona del contorno occhi, in modo che la pelle rimanga sempre idratata e non si stressi, grazie all’utilizzo di prodotti specifici.