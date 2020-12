Conosciuti in Finlandia come korvapuusti, dove vengono serviti a merenda con la tradizionale bevanda di kahvi, i cinnamon rolls sono diventati uno dei dolci più amati negli Stati Uniti e non solo. Pan brioche, cannella e zucchero, sono questi gli ingredienti essenziali per un tradizionale cinnamon roll, di cui esistono anche diverse varianti. Tra le nostre preferite c’è quella ai mirtilli, i cranberry rolls: una ricetta molto amata negli Stati Uniti e recentemente riproposta su Instagram dalla top model Hailey Baldwin Bieber, che si è cimentata con abilità nella preparazione del delizioso dessert.

Gli ingredienti

Impasto:

Zucchero 60 g

Farina 00 615 g

Lievito di birra secco 5 g

Sale fino 5 g

Acqua a temperatura ambiente 120 g

Latte intero a temperatura ambiente 120 g

Burro 80 g

Uova (circa 1) 55 g

Farcitura di mirtilli:

1 tazza e mezza di mirtilli

6 cucchiai di zucchero semolato

Una bacca di vaniglia

Un pizzico di sale

Unite gli ingredienti secchi

Iniziate facendo sciogliere il burro a fuoco dolce. Intanto, versate in una ciotola tutti gli ingredienti secchi, come prevede il metodo più diffuso negli Stati Uniti, quindi la farina e lo zucchero, il lievito secco, il sale e mescolate.

A parte mescolate i liquidi

Allo stesso modo, procedete con gli ingredienti liquidi, mescolando in un’unica ciotola acqua, latte e l’uovo leggermente sbattuto. Dopo averlo lasciato intiepidire, aggiungete il burro fuso e mescolate tutto con un cucchiaio di legno. Aggiungete gli ingredienti secchi a quelli liquidi e mescolate fin quando riuscite.

Lavorate l’impasto fino a quando non sarà liscio

Una volta che l’impasto avrà raggiunto una consistenza sufficientemente compatta, trasferitelo sul piano di lavoro e iniziate a lavorarlo con le mani, fino a ottenere una sfoglia liscia e omogenea. Qualora fosse necessario, potete aggiungere un po’ di farina, fino a quando le vostre mani risulteranno pulite: soltanto a quel punto, l’impasto è pronto.

Lasciatelo lievitare

Ponete l’impasto in una ciotola spolverata con un po’ di farina e unta con un pezzetto di burro, in modo tale che l’impasto non si attacchi alle pareti durante la lievitazione. Coprite con pellicola trasparente e lasciate lievitare l’impasto in un luogo preferibilmente caldo, per esempio accanto al termosifone, dal momento che la temperatura ottimale di lievitazione oscilla tra i 25 e i 28 gradi.

Preparate la farcitura di mirtilli

A questo punto, è tempo di procedere alla farcitura di mirtilli, che darà un tocco ancora più gustoso ai vostri cranberry rolls. In una piccola casseruola mettete 1 tazza e mezza di mirtilli rossi, 6 cucchiai di zucchero semolato, 6 cucchiai di acqua e un pizzico di sale.

Fate cuocere gli ingredienti a fuoco medio-alto per circa 8 minuti, mescolando di tanto in tanto, fino a quando lo zucchero non si sarà sciolto e i mirtilli inizieranno a sobbollire. A questo punto, abbassate il fuoco e lasciate cuocere fino a quanto il tutto non si sarà addensato in una crema. Togliete dal fuoco e incorporate 2 cucchiaini di estratto di vaniglia.

Stendete l’impasto e arrotolate

Riprendete l’impasto lievitato e stendetelo su una spianatoia leggermente infarinata con l’aiuto di un matterello, fino a ottenere un rettangolo. Spennellate con un po’ di burro fuso e cospargete la farcitura di mirtilli rossi, che avrete lasciato raffreddare per una decina di minuti. Arrivati a questo punto, iniziate ad arrotolate l’impasto su sé stesso, facendo attenzione ad arrotolare in modo stretto e senza schiacciare l’impasto.

In forno per 30 minuti

Con una lama affilata dividete rotolo in tanti dischetti delle stesse dimensioni di circa 3-4 cm. Ungete una teglia rettangola e sistemate i rotolini nella teglia tutti nello stesso verso distanziandoli tra loro 1 cm circa. Coprite con pellicola trasparente e lasciate lievitare per altri 30 minuti. I cranberry rolls dovranno in forno preriscaldato, in modalità statica, a 180° per circa 30 minuti. Una volta cotti lasciateli raffreddare completamente e poi cospargeteli con una glassa di zucchero e acqua.