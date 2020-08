Costumi Triumph: in spiaggia comode ma con stile

I costumi da bagno Triumph non deludono, d’altronde non ci aspettavamo altro da uno dei brand di intimo e costumi da bagno più celebri e apprezzati. La collezione di quest’anno è colorata e variegata e presta particolare attenzione a modelli contenitivi ed efficienti che tuttavia non rinunciano al colore e all’estetica. Dai costumi interi ai due pezzi, da quelli a fascia a quelli a balconcino, diamo un’occhiata più da vicino al catalogo Triumph per l’estate 2020.

Continua a leggere

Continua a leggere

Costumi Triumph due pezzi

Tra le proposte bikini non mancano quelle colorate o in fantasie particolari. Un grande classico delle stampe è il disegno cachemire e anche Triumph, in questo, non rinuncia a qualche modello a fondo bianco e disegni blu e rossi. Tra i mono colore spiccano i rossi, i verdi accesi, i bluette e i più particolari arancioni ruggine, perfetti da abbinare a capi di moda mare blu, ad esempio. Gli slip sono a vita bassa, media o alta in stile vintage, arricciati sui lati o coi classici laccetti, per un look marittimo confortevole che tuttavia non rinuncia allo stile.

Continua a leggere

Leggi anche Costumi Parah 2020: in spiaggia tra sportivo e futuristico

Costumi Triumph a fascia

A fare il paio assieme ai classici bikini a balconcino, tra i costumi Triumph spiccano quelli a fascia a fantasie geometriche. Blu, celeste, rosso, verde e i più classici nero e bianco usano mini stampe adatte sia alle più giovani che alle donne più mature. In alternativa optate per i mini disegni psichedelici, per i quadretti o per i modelli con fiocchi e drappi o perline applicate, ricami e pizzi più sensuali.

Continua a leggere

Continua a leggere

Costumi interi e trikini

Tra i costumi Triumph interi e quelli a trikini, perfetti per camuffare qualche piccolo difetto ma sfoggiare comunque un look da spiaggia raffinato, il brand propone stampe a righine verticali, modelli con laccetti da intrecciare sul collo, quadretti, righe orizzontali e pezzi monospalla dal tocco anni ’70. In alternativa i classici mono colore in verde smeraldo, oppure l’irrinunciabile ed elegante nero. Il colore che sfina e che non passerà mai di moda. Completate il tutto con un leggero pareo in coordinato e sarete pronte per le vostre giornate al mare!