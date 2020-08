Costumi Parah 2020: in spiaggia tra sportivo e futuristico

I costumi Parah di quest’anno si presentano all’insegna dei colori accesi e dei tagli asimmetrici e accattivanti. Modelli interi, due pezzi e abbigliamento da mare dai tagli sportivi si alternano a capi più tradizionali perfetti per donne mature che non vogliono rinunciare a stile ed eleganza. Diamo uno sguardo più da vicino al catalogo di quest’anno, tra costumi interi, due pezzi, fasce, balconcini e moda mare. E poi non ci resterà che scegliere il nostro modello preferito!

Costumi Parah a due pezzi

Se amate i colori forti e brillanti e le stampe particolari sappiate che i costumi Parah fanno al caso vostro. I trend di quest’anno gridano fantasia tropicale, fiori e animalier pitonato dai toni verde acido e viola. Così come fasce verticali o orizzontali, che si alternano ai classici capi a mono colore da comporre in color block o coordinato.

Foto Parah

Tra i bikini Parah i più particolari sono forse quelli a stampa floreale tropicale o quelli in colori brillanti come l’azzurro, il viola e l’arancio arricchiti da dettagli e decorazioni metalliche. Gli slip sono solitamente a vita bassa con laccetti, oppure sgambati in stile anni ’90. Per le donne più mature non mancano i modelli a vita alta, confortevoli e dal tocco “antico”.

Costumi Parah interi

Ma le proposte più interessanti del catalogo Parah sono i costumi interi, che sfruttano intagli, fascette metalliche decorative, e strani colletti metallici dal gusto futuristico.

Foto Parah

Costumi a base nera e maxi fiori dai toni caldi si alternano a modelli sportivi a maxi bande colorate viola, verdi e arancio. Scolli all’americana e spalline larghe si alternano a laccetti da allacciare attorno al collo e scollature profonde sulla schiena.

Moda mare Parah

Foto Parah

E infine i pareo, i caftani e gli abitini da spiaggia da abbinare a uno dei costumi Parah in catalogo. I capi mare sono coordinati nei tagli e nei colori, è il caso della gonna-pareo in tessuto metallizzato argentato da abbinare al due pezzi o agli interi dai dettagli dello stesso colore. Più che per andare in spiaggia, si tratta di un capo da indossare per un super glamour evento serale in riva al mare!