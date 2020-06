I costumi Liu Jo per l’estate ci presentano modelli che danno ascolto a tutte le tendenze irrinunciabili di quest’anno, dal lilla ai tessuti metallizzati, dalle paillettes alle fantasie animalier colorate in viola, celeste e marrone. Ovviamente non possono mancare modelli più basic e tradizionali, costumi interi, bikini o a fascia in mono colore dal taglio sportivo. Diamo un’occhiata insieme più da vicino al catalogo dei costumi da bagno Liu Jo!

I bikini donna firmati Liu Jo

Foto Liu Jo

I bikini sono a triangolo coi laccetti o a balconcino con ferretti e imbottitura, in tessuto metallizzato lilla o verde acqua cangiante, bianchi con maxi paillettes ton sur ton o in giallo fluo, neri con mini paillettes oppure in bellissime fantasie floreali a fondo bianco e fiori acquerellati.

Foto Liu Jo

Alcuni modelli, come ad esempio quello a stampa animalier leopardata sui toni del marrone, sono dotati di lunghi laccetti da incrociare sul busto come si vuole e di ruches dal tocco naive che arricchiscono i top bikini.

Foto Liu Jo

Gli slip sono a vita bassa e coordinati alle fantasie e ai colori dei sopra, con laccetti o fiocchi da stringere ai lati.

Costumi Liu Jo a fascia

Foto Liu Jo

L’alternativa più immediata ai top a triangolo sono i costumi a fascia e anche tra questi la scelta non manca. Vi piacciono sia i colori pastello che la fantasia animalier? Non c’è problema, Liu Jo ha pensato anche alle vostre esigenze.

Foto Liu Jo

In alternativa abbinate un costume a fascia a fantasia floreale a uno slip a vita media con laccetti incrociati ai lati, oppure optate per uno dei costumi interi Liu Jo.

I costumi interi

Foto Liu Jo

I costumi interi di Liu Jo spaziano dal super minimal ai tagli sportivi, dalle fantasie a righe bianche e nere con lacci incrociati lungo scollature profonde per un look più chic ai costumi da bagno metallizzati in color champagne o con maxi paillettes sui toni del verde acqua.

Foto Liu Jo

L’animalier non manca neanche tra gli interi e si affianca a modelli in rosso o nero monocolore, con o senza spalline e schiena scoperta. Basta scegliere quello che preferite!

Liu Jo beachwear

Foto Liu Jo

E infine l’abbigliamento da spiaggia Liu Jo, a cui, come ormai sappiamo, piace puntare sui look in stile cowboy, con shorts di jeans abbinati a stivali camperos realizzati in tessuto denim chiaro o gonne lunghe gitane.

Foto Liu Jo

Da abbinare al costume a righe bianche e nere di cui vi abbiamo detto prima è disponibile un completo con pantalone a palazzo, elastico in vita e top coordinato in bianco e nero a fascia con lacci da intrecciare dietro al collo.

Foto Liu Jo

Ci sono anche jumpsuit shorts con spalle scoperte e ruches e pochette coordinate da abbinare.