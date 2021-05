Siamo ufficialmente entrati nel periodo degli aperitivi all’aperto, delle passeggiate nella natura e delle giornate più lunghe. Molte, però, cominciano già a pensare all’estate, alle ore trascorse sulla spiaggia a prendere il sole in costume da bagno.

I costumi, anche quest’anno, saranno i veri protagonisti delle spiagge. Bikini, trikini, interi o dalle forme particolari, la moda swimwear come sempre propone tantissime alternative, adatte a tutte le tasche, i gusti e le diverse fisicità.

Dai modelli più classici a quelli più stravaganti, ecco la nostra selezione di costumi da bagno per l’estate 2021.

Jade Swim, Apex One Shoulder Top

Partiamo subito con un pezzo must have per l’estate 2021: il costume monospalla. Quello proposto da Jade Swim è disponibile in nero e in tantissime altre colorazioni, perfette per la tintarella, e è realizzato in nylon e lycra spandex.

Foto Jade Swim | Apex One Shoulder Top

Onne, costume intero

Dal monospalla passiamo al costume interno, che negli ultimi anni è tornato di tendenza. Il modello proposto da Onne è realizzato in nylon e spandex, super sgambato e disponibile in rosso, nero e bianco.

Foto Onne | Phoenix Onepiece Crinkle

Calzedonia, top bikini Audrey

Parliamo di made in Italy e di Calzedonia, che nella nuova collezione propone il top Audrey, un modello canotta leggermente imbottito, senza ferretto, con arricchiatura sul sottoseno. Perfetto per sentirvi comode, ma super cool, anche in spiaggia.

Foto Calzedonia | Top Canotta Imbottita Bikini Audrey

H&M, costume intero con coppe imbottite

Torniamo di nuovo sui costumi interi e parliamo del modello proposto da H&M. Sicuramente questo articolo salta all’occhio per la sua fantasia jungle, le spalline super sottili, regolabili, e le coppe removibili che modellano il seno e offrono maggior sostegno. Perfetto, con un paio di short e una camicia leggera bianca, anche per un aperitivo vista mare.

Foto H&M | Costume intero coppe imbottite

Collusion, costume da bagno in tessuto riciclato

Rimanendo sempre sui costumi interi, parliamo del modello proposto da Collusion, disponibile su Asos. Questo costume, super sgambato, è caratterizzato da una fantasia tema frutta iper colorata e dalla profonda scollatura sul retro, per un’abbronzatura al top.

Foto Asos | COLLUSION – Costume da bagno sgambato in tessuto riciclato con stampa di frutti tropicali

Oysho, costume da bagno a fascia a costine

Il modello proposto da Oysho, in un bellissimo rosa antico, ha le coppe removibili, è senza ferretto e con scollatura a fascia. Inoltre, il tessuto è a coste riciclato e lo slip è “alla brasiliana” per una sgambatura altissima, come dettato della tendenze di stagione.

Foto Oysho | Costume da bagno a fascia

Monki, Kikki swimsuit

Parlando invece di modelli più particolare, come non innamorarsi di Kikki, il costume da bagno proposto da Monki e disponibile su Zalando? Questo modello è disponibile in verde e in diverse fantasie, con fiocco sul davanti, apertura sulla pancia e ampia scollatura sul retro. Davvero da non perdere.

Foto Zalando | Monki KIKKI SWIMSUIT – Costume da bagno

Lia, Madagascar top

Torniamo a parlare di top e vi proponiamo il modello Madagascar di Lia. Questo articolo, in color malva, è caratterizzato dalle spalline intrecciate sul retro e dalle coppe arricchiate sul davanti. Perfetto da mixare anche con slip fantasia o neri.

Foto Lia | MADAGASCAR TOP | JELLYFISH

Tropic of C, top south pacific

Il top proposto da Tropic of C è sicuramente tra i modelli più particolari che detteranno tendenza per l’estate 2021. Questo costume, infatti, ha la particolarità delle coppe “a vista” e delle spalline che cadone sulle braccia, lasciando le spalle totalmente scoperte. Questo articolo è disponibile in verde militare, nero, bianco e fantasia animalier.

Foto Tropic of C | south pacific top in moss

Ovs, bikini brasiliano in lurex

Per concludere la nostra selezione di costumi da bagno di tendenza per l’estate 2021, abbiamo selezionato il modello brasiliano in lurex proposto da Ovs. La particolarità di questo bikini sta tutta nel top, con allacciatura sul fiocco sul retro. Davvero super cool per le vostre giornate in spiaggia.