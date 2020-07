Costumi a vita alta: i modelli più belli per l'estate 2020

Calzedonia

I costumi a vita alta sono grandi protagonisti nelle collezioni per l’estate 2020, modelli fashion e femminili previsti in diverse forme.

Foto Bikini Lovers

Un tempo articoli solo per donne curvy, a oggi i bikini a vita alta sono un trend di enorme successo, costumi da bagno che valorizzano tutti i fisici previsti con slip sgambati e brasiliani oppure in forme più classiche e coprenti in tantissime fantasie vivaci.

Costumi a vita alta, a chi stanno bene

Foto Bonprix

Se vi state chiedendo a chi stanno bene i costumi a vita alta, sappiate che si tratta di modelli ideali per ogni tipo di fisico.

Foto Bonprix

I bikini a vita alta classici e poco sgambati sono i più indicati per le donne curvy con forme più generose, da premiare con reggiseni con ferretto per garantire maggior sostegno, mentre se avete un fisico più lineare, allora i modelli perfetti per voi sono quelli con slip brasiliana a vita alta, anche con reggiseno a fascia o a triangolo.

I costumi a vita alta 2020 più fashion

Foto Bonprix

Se nella collezione di H&M 2018 troverete diversi modelli di costumi a vita alta per donne curvy a tinta unita oppure con fantasie colorate, da Oysho compaiono bikini a vita molto alta con reggiseno a fascia dalle bretelle rimovibili, perfetti soprattutto per le più giovani.

Foto Bonprix

Imperdibili i costumi in stile anni ’50 a vita altissima di Goldenpoint, ma conquistano al primo sguardo anche i bikini a vita alta Calzedonia e costumi a vita alta Tezenis, con ricami effetto pizzo oppure con motivi a fiori, a righe e non solo.

Foto Tezuk

Costumi a vita alta da brasiliana: i più seducenti

Foto Asos

A chi ama uno stile più intrigante sono dedicati i costumi a vita alta da brasiliana dalla forma più sgambata e ne troverete in tutte le collezioni più glamour.

Foto Calvin Klein

Ci sono bikini a fascia o con reggiseno imbottito impreziositi da volants e fantasie multicolor, ma troverete creazioni molto belle anche nelle collezioni di Bikini Lovers e Miss Bikini, da Fleur Du Mal e nella collezione di costumi Calzedonia, dai modelli neri più classici e amati a quelli in toni pastello o con stampe multicolor.

Foto Asos

Date uno sguardo ai costumi da bagno a vita alta 2018 più belli nella nostra fotogallery.