Chissà che non siano stati proprio gli occhi da cerbiatta e le lunghe ciglia di Costanza Caracciolo a conquistare il cuore di Christian Vieri, forse non lo sapremo mai. Quello che invece sappiamo (e a svelarcelo è stata proprio la compagna di Bobo) sono le quattro regole su cui Costanza fa affidamento per mantenere il suo sguardo perfetto.

Ecco i consigli di Costanza Caracciolo per avere ciglia perfette.

Ciglia perfette: le basi

“Per avere le ciglia sempre perfette seguo quattro regole“, ha spiegato la 30enne in un video postato sui social. La prima, racconta, è la pulizia: “le lavo con una mousse specifica per le ciglia, perché ricordatevi che anche quando vi truccate, anche tutte le polveri della cipria o altro vanno a finire sulle ciglia”.

La cura: vanno pettinate

Dopodiché, proprio come si spazzolano i capelli per mantenerli lucidi e forti, Costanza fa lo stesso con le ciglia. “Le pettino tutti i giorni“, ha spiegato.

L’attenzione: non schiacciatele

“Tre: non dormo con la faccia spiaccicata sul cuscino“. Costanza Caracciolo, in effetti, non spiega esattamente come dorma (e forse chiederlo sarebbe troppo), ma possiamo immaginare che poggi solo la guancia, senza infossare il viso nel guanciale.

L’arma segreta: la Pecchi

Sull’ultima regola, che definisce la più importante, Costanza Caracciolo è precisa: “Ho la Pecchi che ogni due per tre me le cura per cui sono sempre perfette”.

La Pecchi, per chi non lo sapesse, è in realtà Emanuela Pecora, specialista nella cura di ciglia e sopracciglia e nella tecnica della laminazione. La nostra sete di curiosità comunque non finisce, Costanza infatti sta diventando una vera e propria guru: ogni giorno le sue follower le chiedono consigli sulla sua beauty routine e sulla sua vita da mamma, non per niente il suo profilo Instagram ha 1 milione e 200mila seguaci.