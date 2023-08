Cos’è la crioterapia, il trattamento sperimentato anche da Michelle Hunziker: tutti i benefici

La crioterapia è un trattamento estetico molto amato dalle star come Michelle Hunziker con grandi benefici per la salute.

Questo è diventato molto noto perché è in grado di stimolare il metabolismo sotto molteplici punti di vista, dal recupero del tono muscolare all’eliminazione delle tossine, è un toccasana.

Per la pelle, per gli organi, per il corpo sembra avere veramente innumerevoli benefici anche se è fondamentale trovare i centri dove poterla praticare.

Crioterapia: quali sono gli effetti per l’organismo

La crioterapia è basata propriamente sul freddo come strumento. Il concetto è semplice, a basse temperature l’organismo ha uno stimolo improvviso e anche forte che riguarda sia il sistema linfatico che i muscoli. Questo tipo di attività deve essere controllata e fatta da specialisti poiché si arriva anche a meno 190 gradi, quindi non è qualcosa di adatto a tutti. Per il viso aiuta a distendere le rughe, per l’organismo la rigenerazione cellulare. Si possono anche fare delle terapie in abbinamento con l’azoto o con prodotti specifici, in base al risultato che si vuole ottenere.

Ovviamente ci sono tanti benefici ma non è indicato in tutti i casi, bisogna capire sempre chi può farlo perché il freddo determina la vasocostrizione quindi c’è bisogno di una condizione fisica ottimale per poter procedere. Le temperature sono idonee anche per la gestione del dolore e dell’infiammazione quindi ad esempio per eliminare la cellulite, per questo viene impiegato di base come trattamento di tipo estetico. In alcuni casi occorre anche per specifiche patologie ma in quel caso viene poi effettuato diversamente e in altri luoghi.

Questo tipo di approccio ha radici molto antiche, non è una novità moderna. Sono noti gli studi in materia che rivelano le grandi proprietà di un bagno ghiacciato ma anche i rischi che si corrono in alcuni casi. Lo shock termico, in generale, induce il corpo a reagire quindi rigenera le cellule. Ci sono però tanti tipi di crioterapia che possono coinvolgere solo il viso, tutto il corpo oppure delle aree specifiche ad esempio quando si vuole fare solo sulle gambe per cellulite e adiposità localizzate.

Oltre al classico bagno nel ghiaccio amato dalle star, ma anche la forma più pericolosa, ci sono alternative da poter utilizzate con dei getti freddi che vengono vincolati solo ad aree opportune. Un’alternativa da fare a casa sono i ghiaccioli che si acquistano, si mettono in congelatore, e si passano all’occorrenza sotto gli occhi quando ci sono le borse o dopo una nottata per eliminare tutti i segni.