Cos’è il tableau mariage e come realizzarne uno in maniera originale

Quando organizziamo un matrimonio ogni dettaglio deve essere perfetto. Vediamo, insieme, cos’è il tableau mariage e come realizzarne uno originale.

Il giorno del “sì” è il più atteso e speciale nella vita di molte persone. Il coronamento di un sogno, il punto di arrivo e partenza di quell’amore che vogliamo duri tutta la vita. Per questo ci teniamo che ogni cosa sia perfetta, curata nei minimi dettagli, dall’abito alla cerimonia, per poi arrivare ai festeggiamenti. In questo articolo vedremo cos’è il tableau mariage, a cosa serve e, soprattutto, come realizzarne uno originale per sorprendere i nostri ospiti.

Alcuni potrebbero non averne mai sentito parlare, eppure si tratta di un dettaglio non da poco che evita una grande confusione all’arrivo al ristorante. Inoltre, permette agli sposi di individuare facilmente gli ospiti per ringraziamenti e simili. Andiamo allora a scoprire tutti i dettagli.

Tableau mariage, di cosa si tratta e come realizzarne uno personalizzato per sorprendere gli ospiti

Iniziamo con lo spiegare di cosa si tratta. Stiamo parlando di una sorta di cartellone o bacheca, solitamente di dimensioni abbastanza grandi, in cui vengono indicati i vari tavoli all’interno della sala del ricevimento e i nomi degli invitati a cui sono riservati.

In questo modo, gli ospiti non devono girare spaesati per la sala alla ricerca del famoso cartellino col nome e cognome, né si crea confusione sul numero di posti. Inoltre, come abbiamo detto, questo rende facile anche per gli sposi assicurarsi di aver ringraziato e salutato tutti i presenti senza doversi mettere alla ricerca della nonna o della zia sedute chissà dove.

Il tableu mariage viene solitamente realizzato seguendo il tema che gli sposi hanno scelto per il giorno del “Sì”. Ciò significa che rispecchierà, nei colori, nelle scritte e così via, lo stile della coppia. Facciamo un esempio semplice: il tema è floreale e i colori sono vivaci? Anche il cartellone rispecchierà questo modello.

Un’idea molto carina, per renderlo originale, potrebbe essere quella di non usare i numeri per riconoscere e catalogare i tavoli. Sempre tenendo a mente il tema della cerimonia, possiamo usare nomi di fiori o pietre preziose. C’è chi sceglie di rinominare i tavoli con le sue serie preferite, chi i nomi delle città che ha visitato durante i viaggi con il partner. C’è solo l’imbarazzo della scelta!

Infine, se vogliamo proprio lasciare gli ospiti a bocca aperta, possiamo sfruttare anche una chicca super originale: invece dei soli nomi, possiamo attaccare al tabellone delle miniature degli invitati. Per ogni tavolo, dunque, faremo realizzare un piccolo foglietto quadrato con l’immagine del diretto interessato e il suo nome. Sarà un colpo d’occhio divertente e inusuale.