Cos’è il divorzio lampo scelto da Tom Brady e Gisele Bündchen

Tom Brady e Gisele Bündchen single con divorzio lampo

Single in un minuto poco dopo l’addio: proprio così, come ci insegnano Tom Brady e Gisele Bündchen che, a margine della clamorosa rottura con tanto di annuncio di separazione, hanno già divorziato!

Foto Instagram | @gisele

La ex coppia ha scelto di chiudere definitivamente il matrimonio con un divorzio lampo, una formula non proprio usatissima nei divorzi vip (chiedere a Johnny Depp e Amber Heard, o se preferite a Ilary Blasi e Francesco Totti per credere…). Ma cosa si sa della loro scelta?

People rivela che i due avrebbero deciso di comune accordo di recidere ogni legame, non solo sentimentale, alla velocità della luce ottenendo subito l’ok del giudice.

Jacqueline Newman, noto avvocato divorzista, spiega al magazine che Tom Brady e Gisele Bündchen hanno chiuso in così poco tempo la partita del divorzio perché “Avevano già stipulato un accordo transattivo, che in genere include questioni sia finanziarie che di custodia”.

Quando sono arrivati in aula, in buona sostanza, avevano già chiarito tra loro i termini della separazione compresi affidamento dei figli e mantenimento e sarebbero usciti dal tribunale, pochi minuti più tardi, come ufficialmente single (ma l’ombra di CR7 resta dietro l’addio)…