Cos’è il dismorfismo di cui soffre Marco Mengoni

Marco Mengoni soffre di dismorfismo (ma non è il solo): cos’è

In una intervista rilasciata a 7 per Il Corriere della Sera, Marco Mengoni ha rivelato di avere ereditato da madre, zia e nonna un “problema di famiglia” piuttosto ingrombante e fastidioso. Si tratta del dismorfismo, un disturbo che colpisce diverse star (tra cui Kim Kardashian, Robert Pattinson e persino Megan Fox!) e che porta alla percezione distorta di un presunto difetto corporeo.

Il dismorfismo è una condizione per cui chi ne è affetto vede i propri difetti più grandi di quanto siano in realtà, addirittura porta anche a percepire difetti che non esistono.

“Nonna, mamma e zia erano donne bellissime che però nell’intimità soffrivano vedendosi piene di difetti. Si buttavano giù. Quante volte le ho sentite dire “quanto so’ brutta”. Mamma ha delle bellissime gambe e non si è mai messa la gonna, per vergogna…“. Così Marco Mengoni apre le porte del suo cuore e ci svela il suo problema, ma anche altre celebrità ne soffrono (e non ci crederete): da Robert Pattinson a Kim Kardashian e Megan Fox, gli uomini e le donne e più sensuali del pianeta sono prede di questo disturbo…