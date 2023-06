Cosa vedi prima? La risposta svela un lato nascosto del tuo carattere

Il nostro carattere è ricco di sfumature particolari, alcune sconosciute anche a noi stessi. Cosa vedi per prima? Scopri qualcosa di te.

A volte crediamo di conoscerci a fondo, ma in realtà scavando bene dentro noi stessi possiamo restare sorpresi di scoprire lati di noi ai quali non abbiamo mai fatto caso o dato la giusta importanza. Tendiamo, forse, a formarci un’idea di noi bastata su ciò che pensano gli altri, su come ci vedono o descrivono. Per questo è importante, di tanto in tanto, soffermarsi ad ascoltare il proprio subconscio, il proprio cuore, il proprio istinto. Cosa vedi per prima in questa immagine? La risposta ti svela qualcosa di te.

Certo, non si può pretendere che da un semplice “quiz” visivo si possa analizzare profondamente la psiche umana o il suo “Io” recondito. Bisogna ammettere, però, che prendere una decisione di pancia e senza cercare di “barare” e provare a capire quale sia la “risposta” giusta, potrebbe essere un buon modo di scoprire cosa si nasconde in quella parte di noi che poche volte lasciamo venir fuori.

Scopri un lato nascosto del tuo carattere: cosa vedi per prima in questa foto?

A prima vista, l’immagine che stiamo osservando potrebbe trarci in inganno. Alcuni di noi avranno notato subito due volti di profilo, altri una lampada o una sorta di candela. Ovviamente, andando a guardare bene, ci rendiamo conto che si tratta, in effetti, di due figure sovrapposte, quindi non c’è una risposta giusta o una sbagliata. Ciò che ci è saltato subito all’occhio, però, è quello che ci interessa. Possiamo allora leggere il profilo corrispondente e scoprire qualcosa su di noi che magari non sapevamo o a cui non abbiamo mai dato peso.

Candela. Chi per prima ha notato l’immagine della candela o della lampada è una persona appassionata, piena di energie, sempre pronta a gettarsi a capofitto in ogni avventura o sfida. Non c’è ostacolo in grado di frenare il vostro entusiasmo, non c’è problema che non si possa affrontare con un po’ di buona volontà. Siamo istintivi e ci affidiamo al cuore, ma, attenzione: a volte ragionare sulle cose ci può evitare dei guai!

Due volti di profilo. Se abbiamo visto per prima i due volti, siamo persone riservate, introverse e timide. Non amiamo le attenzioni e preferiamo non esporci. Sentiamo il bisogno di avere accanto a noi una persona fidata, che si tratti di un familiare, un amico o un partner, che sappia sostenerci e spronaci a fare sempre del nostro meglio. Siamo molto sensibili e non ci tiriamo mai indietro se si tratta di aiutare le persone che ci circondano.