Cosa sono le salviette sciogli sale e perché non devono mancare nella borsa del mare

Si tratta di salviette semplici ed innovative da portare sempre con sé quando si va al mare o in piscina. Scopriamo a cosa servono.

Quando andiamo al mare il sole, la sabbia e il vento rovinano la nostra pelle. Per evitare ciò è importante utilizzare dei prodotti appositi. Non basta infatti la crema solare che si toglie dopo qualche ora. Riapplicarla può essere d’aiuto, ma le salviette sciogli sale sono un ottimo alleato che ci permette di proteggere la cute.

Vanno utilizzate soprattutto a fine giornata, ma anche durante l’esposizione a sole e vento possono tornare utili. Sono pratiche da trasportare e molto efficaci, di modo che tu possa preoccuparti meno dei problemi causati dal sole cocente. In questo modo la pelle viene riequilibrata in maniera corretta, oltre ad essere idrata. Scopriamo nel dettaglio a cosa serve questo prodotto.

Salviette sciogli sale contro l’esposizione solare

Le salviette sciogli sale sono un prodotto molto utile a rinfrescare la pelle delicata stressata da raggi solari, sabbia e salsedine. Sono composte da ingredienti di buona qualità, studiati appositamente per la protezione della pelle. Sappiamo che il mare è un luogo per potersi svagare e divertire senza pensieri, tra sport e giochi nell’acqua, tuttavia ci sono certi fattori da prendere in considerazione.

Molti dermatologi insistono nel fare attenzione all’esposizione solare, prima, durante e dopo. La pelle va curata accuratamente di modo che non si abbiano conseguenze dolorose. Oltre ai raggi solari bisogna pensare anche a sabbia, vento e cloro nel caso della piscina. La cute può irritarsi facilmente, quindi è necessario non prendere sottogamba tali elementi.

Uno dei problemi principali è lo sfregamento che porta all’arrossamento delle pelli più sensibili e danni pesanti. Nello specifico sale e sabbia tendono ad eliminare lo strato di crema solare, e insieme all’umidità portano rossori e possibili infiammazioni. Quando la pelle è piena di granelli non va solo lavata, ma anche rinfrescata e riequilibrata. A questo punto entrano in gioco le salviette, poiché l’acqua non rappresenta una buona soluzione.

Le salviette sciogli sale riescono a fare tutto quello di cui la cute ha bisogno, poiché contengono ingredienti che leniscono il dolore e nutrienti. In particolare il menthyl lactate che dà sollievo, l’olio di mandorle che nutre il derma, la glicerina che agisce da emolliente e l’aloe vera che idrata. Questo prodotto, quindi, è ideale dopo il bagno in quanto rimuove il sale marino e la sabbia, donando freschezza e sollievo.