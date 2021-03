Trenta secondi di pura adrenalina. Questo è quanto emerge dal trailer dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey da Harry e Meghan che andrà in onda il 7 marzo negli Stati Uniti. “Avete detto delle cose piuttosto scioccanti!” dice la conduttrice, mentre il duca di Sussex e l’ex attrice la guardano stringendosi la mano.

Harry e Meghan si raccontano da Oprah

A parlare, nella breve clip, è soltanto il principe Harry, che paragona la propria esperienza a quella vissuta da sua madre Diana. “La mia grande preoccupazione”, dice rivolto alla conduttrice, “era che la storia potesse ripetersi”.

Nei trenta secondi di video rilasciati dalla tv americana Cbs, Meghan resta in silenzio, si limita a muovere leggermente il capo, mentre con una mano si accarezza il pancione. Mentre un leggero vento muove le foglie degli alberi nel verde della location e fa svolazzare i capelli all’ex attrice, vediamo Oprah che si rivolge direttamente a lei, chiedendole dell’esistenza di un eventuale “punto di rottura” con la Royal Family e anche: “Eri in silenzio o sei stata messa a tacere?”. La conduttrice ha anche specificato: “Voglio precisare a tutti che non ci saranno argomenti off limits“.

Possiamo solo immaginare quali siano state le risposte della duchessa. Per averne conferma bisognerà aspettare le ore 20 americane del 7 marzo.

Molti non escludono che Oprah, fra le più importanti figure televisive afro-americane, nei 90 minuti di intervista possa aver toccato anche il tema del razzismo. Bisognerà vedere se Meghan si sia limitata a osservazioni di cattare generale o se abbia invece puntato direttamente il dito contro i reali.

Fermento tra le mura di Buckingham Palace?

La notizia dell’intervista di Harry e Meghan ha probabilmente creato fermento tra le mura di Buckingham Palace a causa delle rivelazioni imbarazzanti che potrebbero venire alla luce. Pensiamo solo allo scotto causato dall’intervista alla BBC del 1995 in cui Diana sbandierò l’infedeltà del futuro re sotto gli occhi di tutti i britannici.

È comunque evidente che l’intervista segnerà uno spartiacque nel rapporto fra i duchi di Sussex e la famiglia reale.