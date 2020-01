È in arrivo l’Epifania, una delle feste più apprezzate dai bambini perché aspettano che la Befana porti loro delle calze piene di dolci. In commercio si possono comprare tantissime calze della Befana già pronte e ricche di dolciumi e soprese per bambini e adulti. Abbiamo selezionato alcune delle più vendute con i personaggi celebri dei cartoni animati e dei fumetti come per esempio Star Wars, LOL Surprise e Frozen per citarne alcuni.



Le calze proposte arriveranno comodamente a casa vostra con corriere poiché aderiscono al programma Prime di Amazon. Ci sono anche idee per i più grandi con una selezione di prodotti beauty pensati sia per lui che per lei e inseriti all’interno di bellissimi calzettoni della Befana.

Quali sono le calze più belle e adatte per i piccoli della famiglia? Ecco quelle che abbiamo scelto per voi e che potrete comprare comodamente da casa con un paio di click.

Calzette già pronte da acquistare online

La calza della Befana è ormai diventata una tradizione per grandi e piccini e ce ne sono di tutti i tipi: fatta ai ferri, con il pannolenci, con il punto a croce e all’uncinetto. Se è una calza già piena di sorprese meravigliose quella che state cercando, queste che seguono fanno al caso vostro!

La prima proposta è un classico della fantascienza. La calza della Befana di Star Wars è adatta sia ai bimbi che agli adulti appassionati della celebre saga stellare. Contiene al suo interno un assortimento di prodotti Star Wars creati dalla Hasbro.

Se la calza verrà donata a un bambino appassionato di fumetti: una valida alternativa colorata e divertente potrebbe essere questa calza della Befana con Spider-man. Si tratta di uno dei personaggi Marvel più amati da generazioni di maschietti: è quindi la scelta più adatta se non conoscete i suoi gusti e volete rimanere sul generico.

Anche i Vendicatori della Marvel possono essere un’idea super apprezzata. La calza degli Avengers è un dono per l’Epifania pensato sia per i bambini che vanno alla materna che per quelli che già frequentano la scuola primaria poiché piacciono – solitamente – a bimbi di tutte le età.

Una calza per i più piccoli? Fra i personaggi che vanno tanto di moda per i bambini piccoli ci sono i Gormiti. Potreste quindi comprare le loro calze online (con disegnati i nuovi personaggi della serie) già pronte per essere regalate alla Befana.

Se è una femminuccia invece colei alla quale volete donare una calza originale – e soprattutto già piena di doni favolosi – sono da segnalare queste meravigliose calze della Befana delle LOL Surprise che stanno andando letteralmente a ruba!

Vogliamo parlare delle meravigliose Principesse Disney? In commercio si trovano calze con tantissimi personaggi della celebre casa che ha creato Topolino, ma le Principesse rimangono quelle più amate dalle bambine di tutto il mondo. Al suo interno dei prodotti Hasbro adatti dai tre anni in su.

In alternativa, sempre per le bimbe di casa, potreste optare di comprare delle calze della Befana di Frozen. Elsa e Anna lasceranno la vostra bimba a bocca aperta con delle sorprese originali.

Calzettone della Befana per lui e per lei

Le calze che abbiamo scovato per voi non riguardano solo i bambini, ce ne sono di bellissime anche per gli adulti con all’interno dei prodotti beauty che faranno di sicuro piacere alla persona che li riceverà. Un esempio? Le calze colme di prodotti di bellezza marcati Bottega Verde, disponibili per la vendita sia il calzettone per lui che la versione per lei.

L’ultimo consiglio riguarda l’acquisto di calze della Befana per la coppia: si tratta di due calzettoni classici da riempire a vostra discrezione con dolciumi oppure con doni piccoli ma preziosi.

Calze della Befana fai da te

Invece di acquistare calze già pronte, possiamo riempirne di vuote – magari quelle degli scorsi anni che abbiamo conservato – con ciò che preferiscono i nostri bambini. Oltre ai dolci, o in sotituzione di essi, possiamo scegliere giocattoli, dvd, materiale per colorare, pasta per modellare, e tutto ciò che piace ai più piccoli della famiglia

Possiamo anche fare da sole la calza della Befana fai da te e poi riempirla la notte dell’Epifania, mentre i bimbi dormono.

Cosa mettere nella calza?

I dolci sono sicuramente i doni più tradizionali: caramelle, cioccolatini, snack, gelatine di frutta, monete di cioccolato, sono senza ombra di dubbio i regali classici che la Befana porta nel suo sacco (assieme al carbone dolce per i bimbi più monelli).

Però, se vogliamo evitare che i nostri bambini si riempiano la pancia di dolci, visto che sicuramente avranno già esagerato durante le festività, possiamo mettere nella calza piccoli doni che li renderanno comunque felici:

giocattoli, come playset di personaggi dei cartoni animati;

bamboline;

matite colorate, pennarelli, pastelli a cera;

libri da colorare o da leggere;

dvd di cartoni animati;

peluche;

bolle di sapone;

pasta per modellare.

Questi sono solo alcuni esempi, ma voi potete sbizzarrirvi naturalmente tenendo conto dei gusti e delle preferenze dei vostri figli. Un’idea divertente potrebbe essere quella di creare delle decorazioni con i vostri bambini in attesa dell’Epifania che riguardano proprio le immagini della Befana!