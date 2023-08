Cosa mangiare al ristorante quando si è a dieta: la nutrizionista suggerisce 5 azioni che assicurano la forma fisica

Ci sono 5 consigli che consentono di vivere serenamente il ristorante anche quando si è a dieta. Ecco di che si tratta.

Perdere i chili in eccesso può essere una sfida non indifferente. Le tentazioni alimentari, infatti, sono sempre dietro l’angolo. Fare un giro al supermercato si trasforma in un evento complesso, ma non è l’unico a poter portare sulla “cattiva strada”. Anche gli inviti al ristorante si possono trasformare in un appuntamento traumatico.

Scegliere cosa mangiare, durante un regime alimentarie ristretto, non è mai facile. Anche se si cerca di seguire i consigli dati dal proprio nutrizionista, non si ha grande potere decisionale sugli ingredienti usati nelle pietanze e sulle loro quantità. Per fortuna, ci sono 5 azioni che si possono compiere per non rischiare di sentirsi a disagio.

Come comportarsi al ristorante quando si è a dieta: 5 consigli

Intraprendere un percorso dietetica rappresenta una sfida sotto tanti punti di vista. Bisogna combattere contro il desiderio di ingerire più calorie del previsto e contro tante tentazioni. Il ristorante, con i suoi menù variegati e l’alta presenza di condimenti, si dimostra uno dei luoghi più difficili da vivere.

A volte, ci si sente persi, quasi come se ogni sforzo fatto durante la settimana dovesse essere sacrificato per quell’unica serata di svago. In realtà, non è così. Con qualche piccolo accorgimento, non ci sarà più alcun problema.

Ecco 5 azioni consigliate dalla nutrizionista per vivere serenamente il ristorante:

La prima cosa da fare è quella di chiedere informazioni al cameriere. In alcuni casi, è possibile apportare delle modifiche ai piatti ordinati. Inoltre, determinate parole possono aiutare a scegliere le combinazioni più giuste per la dieta che si sta seguendo Evitare ciò che non è necessario. Di solito, le pietanze non rappresentano un problema. Esso è dato soprattutto dalle aggiunte, come il pane, i grissini p le bibite gassate. A fine cena, ci si sentirà molto più leggeri e soddisfatti Le verdure non vanno mai dimenticate. È possibile abbinare alle portate dei gustosi piatti contenenti insalata od ortaggi grigliati A volte, si ha paura di non essere compresi dagli altri. Certi commenti, infatti, possono fare molto male. È importante, però, essere se stessi al cento per cento. Le persone care non avranno alcun problema ad accettare la situazione Si consiglia di preferire i secondi piatti perché, nei primi, generalmente, vengono usati tantissimi condimenti. Le calorie in eccesso, in questi casi, non sono date dagli alimenti in sé, ma dai grassi aggiuntivi, del tutto inutili ai fini nutrizionali

Con queste semplici strategie, il rapporto con i pasti fuori dal proprio ambiente domestico diventerà molto più tranquillo e gestibile. Saranno davvero poche le situazioni nelle quali non si potrà scegliere.