Cosa fare se le pesche diventano troppo mature (non pensare nemmeno di buttarle via)

Con il caldo capita che la frutta diventi matura in fretta ma non bisogna mai gettarla via, ci sono delle idee di recupero.

Le pesche sono alimenti che tendono a diventare morbide molto in fretta, a differenza delle mele o di altri frutti più resistenti, non lo sono.

Si deteriorano rapidamente, quindi la buccia diventa rugosa e la parte interna molliccia. Meglio non comprarne mai in grandi quantità ma quello che si pensa di consumare nel giro di un tot di giorni.

Pesche troppo mature: cosa farne

Quando avanzato, se proprio non si riescono a mangiare in tempo, scatta il riutilizzo. La prima cosa è preparare una bella macedonia, tagliare tutti tocchetti piccoli e poi con altra frutta girare bene, inserire succo di limone e arancia e mettere in frigo. Questa soluzione è ideale anche quando ci si rende conto che alla fine non si consumeranno quindi prima che diventino immangiabili.

Una bella variante da poter fare in estate è un cocktail, con un po’ di lime, 60 ml di tequila e shaker. Il risultato è veramente incredibile, da servire con o senza ghiaccio. Anche un bel dolce, perché cuocendo la frutta si risolve ogni problema, dalla cheesecake al classico dolce con lo yogurt. Potete impiegare le pesche anche come condimento per l’insalata, facendone una crema da stemperare poi insieme alle verdure. Un secondo delizioso è composto da pesche scottate in padella, almeno un paio di minuti per lato fino a quando non sono dorate, poi accompagnamento di verdura e ricotta o burrata, un filo d’olio e un po’ di sale e pepe, manderà tutti in estasi.

Queste soluzioni sono molto pratiche e anche rapide, si possono fare quando le pesce sono molto morbide e quindi mangiarle può risultare fastidoso per la loro consistenza. Tuttavia bisogna sempre accertarsi che la frutta sia ancora buona, un conto è che sia matura anche di molto, un altro è che sia andata a male. In quel caso si può utilizzare come concime per il terreno, così da non sprecare niente, occhio solo agli insetti.

Per evitare problemi, oltre a comprare le pesche nella giusta quantità bisogna fare attenzione, magari tenendole in frigo e mettendo nella fruttiera solo due pesche alla volta per lo spuntino. Il frigo ne permette una consumazione migliore e più a lungo, fare anche attenzione ad altri dettagli, non comprare già super morbide ma ancora molto dure, vale proprio toccarle prima di procedere, altrimenti dureranno molto poco e non metterle mai vicino alle banane nella fruttiera perché altrimenti matureranno ancora più in fretta.