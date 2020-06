Cosa fare quando ci si annoia? Questa è probabilmente una delle domande più gettonate in questo periodo post confinamento obbligato in casa. Ecco una guida incentrata su cosa fare per non annoiarsi ed evitare di rimanere sul divano o davanti alla TV: scopriamo cosa fare nel tempo libero!

Cosa fare quando ci si annoia: giochi da fare in casa

In casa si possono fare tante attività divertenti: dal bricolage alla cucina; dalle attività creative ai giochi da tavolo: vediamo cosa fare quando ci si annoia in casa!

Giochi da fare in due

Nomi cose e città

Un classico tra le cose da fare per non annoiarsi, che sia a scuola, in auto o durante un pomeriggio noioso: preparate due fogli con una tabella indicante delle categorie a scelta (animali, città, personaggi famosi, pietanze…sono solo alcune tra le più gettonate!) e scegliete una lettera dell’alfabeto. Chi riesce a scrivere un nome per tutte le categorie in 60 secondi vince.

Scacchi

Cosa fare quando ci si annoia: il gioco degli scacchi è il primo in questa categoria, apprezzato in tutto il mondo per essere un gioco di precisione e strategia: se avete una scacchiera in casa sarà facile sfidarvi!

Indovina chi

A turno scegliete un animale, un personaggio famoso o una persona che conoscete e scrivetela (senza farla vedere all’altro giocatore) su un post-it. Attaccate il post-it sulla fronte dell’avversario. L’avversario dovrà indovinare di chi si tratta facendovi domande a cui potrete rispondere solo “sì” o “no”.

Giochi da fare da soli

Cubo di Rubik

Cosa fare nel tempo libero se siete da soli? Il cubo di Rubik può essere un bel grattacapo per tenervi impegnati: se riuscirete a risolverlo vi guadagnerete la stima di molti. Su Youtube (link) esistono diversi tutorial per aiutarvi.

Puzzle

Il puzzle risponde perfettamente al quesito “cosa fare quando ci si annoia”. Ne esistono di svariati tipi, con più pezzi (e sono i più difficili da risolvere) o con meno. Tra i puzzle per adulti i più interessanti raffigurano riproduzioni di famose opere d’arte come la Notte Stellata di Van Gogh.

Cose da fare utili

Fai da te e lavoretti da fare in casa

Cosa fare quando ci si annoia? Quando si ha tanto tempo libero si possono fare tanti bei lavoretti in casa, che magari in altre occasioni non si ha tempo di svolgere.

Scarpiera fai da te

Hai presente le cassette di legno (o plastica) che si utilizzano per frutta e verdura? Puoi affiancarle per creare una sorta di panca, utilissima per infilarci le scarpe e poggiarci altre cose sulla superficie. Oppure, puoi disporle in modo creativo appendendole al muro come pensili. Un esempio utile di cosa fare nel tempo libero!

Barattoli-vasetti

Barattoli dello yogurt, lattine usate, contenitori di frutta sciroppata…chi più ne ha più ne metta! Puoi dipingerli o decorarli e utilizzarli come vasetti in giardino o in veranda.

Svuotatasche fai da te

Cosa fare quando ci si annoia? Pensando a cosa fare nel tempo libero, si può realizzare un interessante svuotatasche. Stampa un’immagine che ti piace e falla plastificare. Dopodiché, con una foratrice, segna il punto in cui questa fora la carta. Prendi la misura del foro sulla stampa a 3 cm da ogni bordo. Buca gli angoli stando attenta ad usare un solo lato della foratrice. Inserisci dei nastrini et voilà: ecco uno svuotatasche fai da te.

Cose da fare divertenti ma inutili

Piantare un avocado

Piantare un avocado è un classico esempio di cosa fare quando ci si annoia. Compra un avocado ed estraine il seme: dopodiché, inseriscilo in un bicchiere pieno d’acqua ma lascialo “appeso” con degli stuzzicadenti. Quando metterò radice, sarà necessario piantarlo con del terriccio in un vaso.

Tie-Dye

Gli americani ne capiscono di cosa fare nel tempo libero: l’ultimo trend proveniente dagli USA è il tie-dye. Prendi una maglia, possibilmente bianca, e stendila su un piano di lavoro. Scegli il punto dal quale vorrai far partire la spirale di colore e inizia ad arrotolare tutto intorno a quel punto, legando poi tutto con corde o elastici per avere una forma compatta. Dividi in spicchi la superficie e tingi tutto con tinture per tessuti. Fai asciugare per 2 giorni: vedrai che risultato!

Metti in vendita i vestiti che non usi più

Svuota il tuo armadio e scegli i vestiti che proprio non usi più: scatta delle belle foto, scrivi delle didascalie convincenti, e mettili in vendita! Esistono tanti siti su cui aprire dei veri e propri negozi personali: Depop, Vestiaire Collective…