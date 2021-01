Dopo un anno trascorso tra le mura di casa, a causa dell’emergenza sanitaria, con il sopraggiungere del nuovo anno, è tempo di metterci alla prova ed esplorare nel tempo libero territori in cui prima non ci siamo mai avventurati. Trovare un nuovo hobby può essere, infatti, non solo un modo per riempire il tempo libero, ma anche uno strumento valido per conoscere noi stessi più a fondo ed entrare a contatto con aspetti della nostra personalità che sono ancora sopiti e sconosciuti persino a noi. Se avete voglia di mettervi alla prova, ma non sapete da dove partire, ecco alcuni spunti per nuovi hobbies da provare nel tempo libero.

Imparare una nuova lingua

Ci sono moltissime app o programmi diversi che potete utilizzare nel tempo libero per imparare una nuova lingua. Una delle app più apprezzate da chi ama cimentarsi nell’apprendimento di nuove lingue è sicuramente Babbel (l’abbonamento costa circa 30 euro per 3 mesi). Invece di pronunciare frasi strane e obsolete che non hanno uno scopo reale nella vita quotidiana, Babbel si presenta come uno strumento facile e intuitivo per imparare a esprimersi nella vita quotidiana. Non vi resta che provare!

Leggere

Come disse una volta il grande Joseph Addison, “la lettura è per la mente ciò che l’esercizio è per il corpo“. La lettura può essere la migliore forma di evasione: non solo vi trasporterà con la sola forza della parola in nuovi mondi, ma vi permetterà di conoscere culture diverse ed esplorare nuove territori del sapere. Se non sapete da dove iniziare, vi consigliamo di consultare la classifica dei 100 libri del secolo di Le Monde.

Scrivere

Potreste aver sentito la teoria che circolava secondo cui Shakespeare scrisse “King Lear” in quarantena negli anni della peste che colpì l’Europa agli inizi del XVII secolo. Quindi, non c’è momento migliore per iniziare a mettere nero su bianco le vostre idee, giusto? Se avete bisogno della giusta spinta per iniziare, potreste iscrivervi a un corso di scrittura creativa online. Mentre coloro che vogliono incanalare la loro creatività verso il grande schermo dovrebbero cimentarsi in un corso di sceneggiatura.

Tenere un diario

Per coloro che sono in cerca di un hobby più introspettivo, tenere un diario può essere incredibilmente terapeutico. Non solo vi aiuterà a organizzare i vostri pensieri, ma anche ad alleviare l’ansia, a praticare la gratitudine e farvi riflettere sulla tua vita. Come se ciò non bastasse, è anche un progetto che potete iniziare con facilità: tutto ciò di cui avrete bisogno è una penna e un taccuino, oppure, per chi preferisce, un pc. Non pensateci troppo, iniziate a scrivere e vedrete dove vi porta.

Lavorare a maglia

Il lavoro a maglia è uno di quei mestieri senza tempo, che negli ultimi tempi sta rivivendo una notevole rinascita anche tra le generazioni più giovani. Oltre ad essere incredibilmente rilassante, è anche un passatempo pratico per realizzare cappelli, sciarpe, maglioni e altro ancora. Tutto ciò di cui avrete bisogno per iniziare sono dei ferri da maglia e ovviamente della buona lana per i vostri capi.

Fare un po’ di giardinaggio

Tempo permettendo, questo potrebbe essere il momento perfetto per iniziare a coltivare il giardinaggio come hobby. Sia che vogliate piantare un arbusto, estirpare le erbacce, o avviare un orto, prendersi cura del vostro giardino può essere gratificante e benefico. Oltre a un senso di soddisfazione per un lavoro ben fatto, può anche ridurre lo stress e abbassare la pressione sanguigna.

Adottare un animale

Stare con gli animali è un modo benefico e appagante per trascorrere il tempo libero. Rivolgetevi al canile più vicino e chiedete se potete essere utili per aiutare gli amici pelosi più bisognosi. Questo passatempo, non solo può provocare un sovraccarico di dolcezza, coccole e baci, ma aiuterà l’animale a prepararsi per la futura adozione. Se siete decisi, potreste pensare di adottarne uno, così da offrirgli una nuova casa e darvi la possibilità di passeggiare e giocare con il vostro nuovo amico ogni volta che lo vorrete.

Fare il pane

Se anche voi amate stare ai fornelli, ma cercate una nuova sfida in cui cimentarvi, ecco una cosa che potrebbe fare al caso vostro. L’arte della panificazione richiede studio, pazienza e soprattutto esperienza. Potreste iniziare con la preparazione del lievito madre, per mettervi poi alla prova con la preparazione di pane, pizza e focacce. Sul web, troverete moltissimi tutorial e ricette per cimentarvi nella panificazione, altrimenti non mancano anche corsi online tenuti da chef e panettieri.