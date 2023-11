Cosa fanno i cani quando sanno di averla fatta grossa: le reazioni più divertenti dei social | Video

Le reazioni divertenti dei cani lasciano senza parole, specialmente quando la combinano più grossa del previsto: gesto assurdo!

Non solo una, ma tantissime reazioni divertenti di cani che si comportano in maniera un po’… fuori dal comune! Cosa possono combinare gli amici a quattro zampe? Di tutto e di più, e solo chi ha un cane può comprendere. Differentemente da altri animali, come i gatti, i cani non sono così sfacciati e menefreghisti, anzi attuano proprio delle azioni che lasciano i padroni senza parole e per cui a volte è proprio difficile riuscire a rimproverarli. Dal video ci sono così tante reazioni che non ci si crede, l’ultima è quella più assurda!

In questi primi frame si vede un cagnolone con il musetto piantato al muro. Sembra quasi di osservare un bambino in castigo! Cosa ha combinato? Ebbene, l’immagine rende evidente il piccolo guaio commesso. Molti cani hanno il vizietto di mordicchiare tutto ciò che aggrada la loro mandibola, senza dimenticare il profumo che probabilmente emanano gli oggetti.

Reazioni divertenti cani: video che non lascia spazio al dubbio!

In questo caso si tratta delle pantofole del proprio padrone, e di certo non sarà così invitante, ma… lui non ne ha potuto fare a meno! Cosa fa il padrone? Lo rimprovera in maniera decisa, e la reazione del cane lascia a dir poco senza parole. Insieme a lui, tanti altri cucciolotti ne hanno fatte di cotte e di crude. Ecco come hanno reagito e perché i cani dovrebbero essere considerati i migliori amici dell’uomo.

Non è ancora abbastanza chiaro il perché i cani si comportino come dei bimbi eterni nonostante crescano, ma ai padroni piace proprio così. Pasticcioni e buffi, anche i gatti ne combinano, ma la maggior parte di questi sono più furbi a non farsi scoprire. Oppure sono bravissimi a far ricadere la colpa sul cane, se sono entrambi animali domestici! Come termina la questione della ciabatta morsicchiata? Il gesto dell’animale sconvolge, e le reazioni divertenti degli altri cani pure!

Qui vediamo un altro esemplare, le dimensioni sono ridotte, ma il danno è maggiore! Rispetto al Golden Retriever sopra ritratto dai frame, questo piccoletto l’ha fatto grossa in casa, anzi… puzzolente! Così, per non farsi rimproverare dal padrone, ha furbamente pensato di rimanere fermo immobile. Nella sua mente da cane starà probabilmente pensando che non verrà rimproverato. Anche perché ai cani non importa il rimprovero, non sono come i gatti che si offendono.

Provano una grande paura nella possibilità di perdere ciò di cui non possono fare a meno, l’amore del padrone. Come ha reagito il cagnolone con la faccia al muro? Resta impassibile al “rimprovero” del padrone, ecco poi le reazioni di tutti gli altri amici a quattro zampe!

Dal video è possibile constatare quanto gli animali, e nello specifico i cani, siano divertenti! Non è vero che non si rendono conto dei loro gesti o non sanno quello che fanno. Hanno delle reazioni davvero divertenti perché sanno di essere stati colti sul fatto, ma vogliono trovare comunque un modo per non perdere le coccole del proprio padrone!