Ecco il primo episodio di Dior Book Tote Club

È una borsa iconica di stile che ancora una volta regala l’ennesima testimonianza dell’eccellenza della Maison Dior. La Book Tote è una borsa introdotta dalla Direttrice artistica Maria Grazia Chiuri, capace di contenere l’indispensabile, e proprio come suggerisce il suo nome, di contenere un libro.

Il video del primo episodio di Dior Book Tote Club è l’unione tra l’arte della lettura con la bellezza e unicità della borsa iconica Dior. Ogni volume, romanzo, libro di poesie viene infilato nella Dior Book Tote personalizzata con il suo nome, una borsa generosa, dalla struttura solida e artigianale, ideale per trasportare libri, come d’altronde suggerisce il suo nome.

L’unione della letteratura e della moda

Ecco cos’è il Dior Book Tote Club – Foto sito Dior

Dior rivela il primo episodio di Dior Book Tote Club con Nine d’Urso, un nuovo rendez-vous in cui arte, moda e letteratura si incontrano che vi lascerà con il titolo del prossimo libro da leggere.

Nella storica libreria parigina Galignani, in rue de Rivoli al 224, “The first English book shop established on the continent” aperto nel 1801, come si legge sulla lastra di pietra all’entrata, l’attrice si muove come una cliente abituale, la camera la insegue tra scaffali di legno e pile di libri, è alla ricerca dei suoi libri del cuore, e nello stesso tempo ne scopre di nuovi, di dimenticati, ancora da leggere che stimolano la sua curiosità.

Il video è un’ode al potere e alla bellezza della letteratura, un invito ad immergersi in letture profonde e appassionate, ad intraprendere un viaggio tra sogno, avventura e conoscenza.

L’esclusivo servizio di personalizzazione dell’emblematica Dior Book Tote è disponibile online. Si può esprimere la propria unicità richiedendo il ricamo personalizzato. La Dior Book Tote è disponibile in quattro straordinari formati: mini, piccolo, medio e grande.