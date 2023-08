Cortisone e alcol, meglio non mischiare: i rischi da non sottovalutare

Il cortisone è un farmaco prescritto in diverse circostanze. Tuttavia, quando si assume, non si dovrebbe mescolare con l’alcol. Ecco perché.

Il cortisone è un ormone steroideo prodotto naturalmente dal corpo umano dalle ghiandole surrenali in particolari situazioni di stress. Ma è anche uno dei farmaci prescritti per ridurre l’infiammazione e alleviare il dolore. Tuttavia, quando si assumono farmaci a base di cortisone, è necessario evitare di bere alcolici perché si può incorrere in diversi rischi, anche gravi, per la salute, ed inibire l’efficacia del farmaco.

Perché non si dovrebbero assumere farmaci a base di cortisone e bere alcol contemporaneamente: tutti i rischi

Il cortisone si trova in farmacia in diverse forme: pillole, inalatori, colliri, iniezioni, creme e viene prescritto per diminuire il dolore, ridurre l’infiammazione ma anche per trattare allergie, malattie autoimmuni, problemi della pelle o asma.

Quando viene prescritto questo farmaco, sarebbe preferibile evitare di bere alcolici o ridurne fortemente il consumo. L’alcol, infatti, può aumentare gli effetti collaterale del farmaco, fra cui:

aumento di peso

aumento della pressione sanguigna

problemi di sonno e insonnia

sbalzi d’umore

vertigini

guarigione più lenta dalle ferite

acne

aumento del livello di zuccheri nel sangue

indigestione

bruciore e altri disturbi dello stomaco

aumento del rischio di osteoporosi

pancreatite

diminuzione del contenuto di potassio nel sangue

battito cardiaco irregolare

tosse con tracce di sangue

rigonfiamento delle vie respiratorie

debolezza muscolare

dolore agli occhi

Inoltre l’alcol può interferire con l’assorbimento del cortisone che, arrivando in minor quantità, può essere meno efficace nella cura che si sta facendo. Ecco allora che l’avvertimento di non bere alcolici quando si prendono farmaci a base di cortisone è ancora più vero per chi soffre di alcune malattie endocrine o altri disturbi come:

insufficienza cardiaca congestizia

alta pressione sanguigna

disturbi della tiroide

osteoporosi

ulcere allo stomaco

diverticolite

miastenia grave

tubercolosi

Dipendenza da steroidi e alcol

Un altro problema del cortisone è che alcune persone potrebbero svilupparne una sorta di dipendenza (dipendenza da steroidi). Una volta interrotto il trattamento con cortisone, potrebbero quindi avere i sintomi di astinenza, e diversi problemi come:

assottigliamento della pelle

comparsa di lividi anche dopo urti molto leggeri

cambiamenti nella posizione dell’adipe corporeo

Per questo motivo è importante non abusare di farmaci steroidei e non assumerli senza prima aver consultato un medico. Inoltre, come visto, dati gli effetti collaterali anche gravi che potrebbero verificarsi, è bene evitare di bere alcolici (o limitarne fortemente il consumo) quando si assumono farmaci a base di cortisone.