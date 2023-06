Correttore, come fare la scelta giusta: cosa sapere per non sbagliare

Il correttore è uno dei prodotti make-up fondamentale per un trucco impeccabile: ecco come fare la scelta giusta, così non puoi sbagliare.

Lo usiamo per camuffare i difetti, dare luminosità e omogeneità alla pelle. Il correttore non manca mai nel nostro beauty e, ovviamente, ognuno di noi ha il suo preferito. Fare la scelta giusta e trovare quello più adatto alle proprie esigenze e alla propria tipologia di pelle è altrettanto essenziale per evitare pasticci. Seguendo questi semplici consigli non potrai sbagliare!

La nuance, la texture, ma anche il sottotono e i punti in cui applicarlo. Sono fattori da non sottovalutare per assicurarci di avere un look sempre impeccabile. Scopriamo allora a cosa dobbiamo fare attenzione se vogliamo realizzare un trucco perfetto che metta in risalto i punti di forza e ci aiuti a “camuffare” i difetti.

Tutto sul correttore: come trovare quello giusto

Iniziamo col dire che molte donne scelgono di non usare il fondotinta e servirsi direttamente del correttore. Questo va bene, purché non si vada a creare l’effetto a “macchie” che a nessuna piace vedere sul viso. Serviamoci dunque di un’apposita spugnetta o di un pennello adatto per stenderlo. O, in alternativa, possiamo usare i polpastrelli, purché siamo in grado di lavorare in modo rapido prima che il prodotto “asciughi”.

Iniziamo dunque dalla scelta, sia per quanto riguarda la texture che la nuance. Quando lo acquistiamo, è un errore provare il campione sul dorso della mano, come fanno molte. L’ideale è picchiettarne un po’ nella parte interna del braccio o nell’incavo tra mento e collo. Riusciremo così a individuare il colore perfetto.

Per quanto riguarda la texture molto dipende dalla tipologia di pelle. Quella secca predilige i correttori cremosi o liquidi. Quella grassa o oleosa quelli minerali o in polvere. Qualcuno sceglie di usarli entrambi a seconda della zona, così da assicurare una resa perfetta. Arriviamo ora ad un punto focale: dove si applica il correttore? Come abbiamo detto non è il fondotinta quindi non possiamo “spalmarlo” su tutto il viso.

In genere, le zone a cui si adatta sono quelle del contorno occhi, degli angoli del naso, del mento e dell’arco sopra le labbra e del dorso del naso. Ci sono eccezioni, ovviamente. Alcuni correttori sono anche illuminanti. Possiamo dunque servircene anche per l’arcata sopraccigliare o gli zigomi. Si tratta di semplici dettagli da tenere a mente che ci faranno ottenere un risultato perfetto.