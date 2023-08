Corde per il bucato, non le lavi mai ma sono ricoperte di sporcizia: bastano 2 ingredienti (naturali) per farle tornare come nuove

È importante lavare le corde per il bucato, un dettaglio spesso trascurato quando si stendono i panni puliti.

Quando si fanno le lavatrici si fa sempre attenzione che i capi risultino splendenti, puliti, senza macchie e profumati. Per questo si scelgono i detersivi migliori e più performanti. Sopratutto in estate capita di lavare molto spesso i vestiti indossati (perché si suda di più oppure andando al mare si sporcano più facilmente) e l’obiettivo che si vuole raggiungere è sempre lo stesso: un bucato perfettamente pulito.

Viene però tralasciato un dettaglio importante: non si lavano quasi mai le corde per il bucato e invece questo aspetto non va sottovalutato. Infatti queste accumulano sporcizia e polvere oltre che, a volte, il guano dei piccioni. Inoltre, se si trovano all’esterno, su di loro può cadere la pioggia oppure del terriccio quando si alza il vento (se ci si trova ad esempio in campagna). Dunque stendere i panni su queste corde può non essere così igienico e comprometterne la loro pulizia.

Due ingredienti naturali utili per far tornare le corde per il bucato come nuove

Per lavare le corde per il bucato e farle tornare velocemente e facilmente come nuove, vengono in soccorso degli ingredienti naturali che sicuramente si hanno già in casa e che magari si utilizzano anche per altre faccende domestiche: il bicarbonato e il limone, dal potere pulente e non solo.

Il bicarbonato ha funzioni sbiancanti, sgrassanti e pulenti. Inoltre ha azione abrasiva ed è per questo usato anche per sbiancare le fughe e le piastrelle annerite. Basterà aggiungere due bicchieri in un secchio contenente acqua, e ammollare qui dentro le corde del bucato, strofinandole con una spugnetta. Si può creare anche una pastella mescolando bicarbonato e acqua a filo fino ad ottenere un composto omogeneo da strofinare con una spugnetta sulle corde. Infine, risciacquare e far asciugare prima di stendere i panni, così da evitare di bagnarli.

Un altro ingrediente naturale, come anticipato, è il limone che sbianca, pulisce a fondo e disinfetta. Inoltre, profuma ed elimina i cattivi odori. Basterà aggiungere il succo di due limoni in un secchio contenente acqua e usare questa miscela sulle corde per il bucato. Infine, risciacquare e far asciugare, sempre per evitare che i panni si bagnino. Lavare le corde per il bucato le farà tornare come nuove e questo, oltre ad essere un vantaggio dal punto di vista estetico, è anche funzionale ad avere un bucato pulito che è l’obiettivo principale quando si lavano i panni.