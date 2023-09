Contorno occhi, l’esperto svela l’errore da non fare (mai): a cosa stare attenti

Il contorno occhi è una zona delicata del viso e richiede attenzioni speciali. Scopri l’errore da evitare e altri aspetti a cui stare attenti.

Il contorno occhi è una zona del viso molto delicata e che richiede più attenzione. La pelle in questa zona è molto sottile ed è più soggetta a rughe, secchezza e altri segni dell’invecchiamento, rispetto ad altre aree del viso. Questa caratteristica rende essenziale una corretta routine di cura della pelle del contorno occhi.

Tuttavia, molte persone commettono errori comuni quando si tratta di prendersi cura di questa zona particolarmente delicata, spesso senza rendersene conto. In questo articolo, esploreremo gli errori da evitare assolutamente per far sì che il tuo contorno occhi riceva la cura di cui ha bisogno, con l’aiuto di una esperta nei trattamenti della pelle: Debbie Thomas della D.Thomas Clinic.

Contorno occhi, gli errori da non fare

Applicare troppa crema contorno occhi

Uno dei principali errori che molte persone commettono e non se ne rendono conto è applicare una quantità eccessiva di crema contorno occhi. Non c’è infatti bisogno di esagerare con la quantità di prodotto utilizzato. Come conferma l’esperta Debbie Thomas, con i suoi anni di esperienza nel trattamenti della pelle, una piccola quantità, grande quanto un chicco di riso, è generalmente sufficiente per ammorbidire e idratare la pelle attorno agli occhi. L’applicazione eccessiva di crema non solo è un grande spreco, ma può anche portare a irritazioni o gonfiare la zona, determinando le borse sotto gli occhi.

Trattare la zona con troppa aggressività

Un altro errore comune è trattare la zona del contorno occhi con troppa aggressività. La pelle attorno agli occhi è delicata, quindi è importante applicare prodotti con leggerezza e massaggiare delicatamente. È meglio evitare di strofinare o tirare la pelle, poiché questo può causare danni e favorire la comparsa di rughe.

Non utilizzare la protezione solare

Molte persone trascurano l’applicazione di protezione solare sulla zona del contorno occhi. Tuttavia, questa è una delle parti più sensibili agli effetti dannosi dei raggi UV. L’assenza di protezione solare può portare a rughe precoci e danni alla pelle. È importante scegliere una crema contorno occhi con fattore di protezione solare o applica uno specifico prodotto protettivo sopra il proprio trattamento abituale per il contorno occhi.

Prendersi cura del contorno occhi in modo corretto è fondamentale per mantenere una pelle giovane e luminosa. Evita gli errori comuni come l’applicazione eccessiva di crema, il trattamento aggressivo e la mancanza di protezione solare. Con una routine di cura adeguata, puoi contribuire a mantenere il tuo sguardo fresco e giovanile nel tempo. Investi nella salute della tua pelle e goditi i benefici di uno sguardo radioso e privo di segni dell’invecchiamento precoci.