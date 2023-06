Contorno occhi fatto in casa: risparmi in cosmetici costosi e gli occhi appariranno subito più freschi

Il contorno occhi è essenziale per nutrire e idratare la pelle in questa zona sensibile e particolare: ecco come farlo in casa.

Così come ci prendiamo cura della pelle del viso, non dovremmo mai trascurare una zona particolare e sensibile come quella del contorno occhi. Proprio qui, infatti, possono diventare evidenti i segni del passare del tempo. Le ditte cosmetiche, così come le farmacie, ci offrono una serie di soluzioni valide e versatili che si adattano alle nostre esigenze e al tipo di pelle. Ma perché acquistare qualcosa e spendere una fortuna quando possiamo realizzare un contorno occhi in casa con le nostre mani e risparmiare, ottenendo lo stesso risultato?

Di sicuro conosciamo tutti l’efficacia dei così detti “rimedi della nonna”. Ingredienti di uso comune che si trasformano in alleati per la cura del corpo e della persona. Oggi vi proponiamo una “ricetta” che farà apparire subito i vostri occhi più “freschi” e che vi costerà pochissimo in termini di spesa.

Contorno occhi fatto in casa: risparmio e risultati assicurati

Come abbiamo detto useremo solo ingredienti naturali. Questa preparazione è molto semplice e veloce e vi ruberà giusto una manciata di minuti. Ciò di cui abbiamo bisogno è un cetriolo, un po’ di latte, dell’olio di mandorle o jojoba e del comune aloe vera (preferibilmente in gel, poiché deve essere pura e biologica al 100%). Andiamo subito a vedere come procedere.

Per prima cosa laviamo il cetriolo e tagliamolo a pezzetti. Se abbiamo uno strumento apposito per l’estrazione del succo serviamocene, altrimenti frulliamo l’ingrediente e poi filtriamo la purea ottenuta per ricavarne il liquido. Se occorre usiamo un passino per estrarre il resto del succo. Andiamo quindi a riversare in un recipiente.

Uniamo adesso due cucchiaini di latte, possibilmente fresco. Accorpiamo anche un cucchiaino di olio di mandorle o di jojoba e amalgamiamo il tutto. Infine, è il turno dell’aloe vera gel. Un cucchiaio dovrebbe bastare. Mescolate con il resto del composto per bene. Dovreste ottenere una sorta di crema gelatinosa, liquida ma non troppo, facile da stendere senza che coli via.

Ora non resta che provare. Ricordiamo di applicare il composto sul viso deterso, magari la sera prima di andare a dormire. Basterà stenderlo per bene e tenerlo in posa una decina di minuti, prima di risciacquare con acqua fresca o tiepida. Sentirete subito la differenza!