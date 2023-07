Conservare nel modo corretto i cosmetici per evitare danni alla pelle: la guida che pochi conoscono

Bisogna seguire alcune indicazioni per conservare i trucchi e non farli degradare. Ecco i consigli perfetti da seguire.

I trucchi sono dei cosmetici e contengono alcuni prodotti che con il passare del tempo si rovinano e non sono più utilizzabili.

Allo stesso modo anche quando vengono conservati in maniere non corrette rischiano di perdere il loro effetto positivo e di causare invece danni alla pelle una volta in cui vengono applicati. Per questa ragione bisogna seguire alcune indicazioni in modo tale da conservarli in un posto sicuro ed evitare che possano diventare dannosi.

Ecco i consigli per tenere al meglio i trucchi

Innanzitutto è fondamentale sapere che il caldo rovina gravemente tutti i tipi di cosmetici per cui bisogna conservarli in luoghi freschi e asciutti, in cui non batta direttamente il sole e lontani quindi da qualsiasi fonte di calore come termosifoni o stufe. L’ideale è quindi riporli in un armadietto chiuso in bagno oppure tenerli anche nella propria stanza da letto. In altri casi si può addirittura ricorrere ai frigorifero visto che presenta un’ottima temperatura in grado di far evitare che si proliferino delle colonie batteriche che possono svilupparsi soprattutto nei cosmetici liquidi quando sono esposti al calore.

Basta riporre i cosmetici dentro a un contenitore per trucchi e a sua volta metterlo nel frigorifero, scegliendo di posizionarlo al centro per ripiano e non attaccato alla parte in fondo per evitare che il frigo li faccia congelare. Questa si rivela un’ottima soluzione soprattutto per alcune creme da applicare al contorno occhi che dovrebbero essere fredde per garantire dei risultati migliori.

Alcuni tipi di cosmetici che vanno lasciati fuori dal frigorifero e sono quelli in polvere o quelli compatti come gli ombretti o la terra, che rischierebbero di inumidirsi per via del freddo e quindi diventerebbero impossibili da stendere sulla pelle. Un altro aspetto da tenere in grande considerazione è la data di scadenza, visto che ogni cosmetico ne possiede una e bisogna rispettarla rigorosamente per evitare di avere dei problemi alla pelle e soprattutto agli occhi. Superare le date di scadenza infatti implicherebbe un maggiore rischio di proliferazione di batteri che potrebbero causare danni e infezioni anche molto gravi.

Inoltre come ultima avvertenza è bene non condividere i propri cosmetici con altre persone, per evitare di potersi contagiare a vicenda in caso di problematiche, per cui è meglio tenere i propri trucchi ognuno per sé.