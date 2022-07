Conoscere i suoceri, aiuto!!! Come sopravvivere al primo incontro e non fare danni

Gli occhi puntati addosso, pronti a cogliere ogni minino difetto che preannunci un futuro funesto, le domande ficcanaso e quei sorrisi di circostanza che promettono un rapporto sul filo del rasoio. È un po’ questa la cornice in cui, al cinema, viene inquadrato il primo incontro con i genitori del proprio partner, perché si sa, conoscere i suoceri è un passo importante ed è anche quello che spaventa di più (superando addirittura l’ansia delle nozze).

Per questo bisogna essere preparati, ma senza farsi angosciare dal fatidico momento: alla fine, ammettiamolo, non tutti sono come Jane Fonda nel celebre film “Quel mostro di suocera” o come Robert De Niro in Ti presento i miei…

Conoscere i suoceri è il momento più delicato e…

È vero, non tutti i suoceri vengono per nuocere, ma in ognuno di noi c’è un Ben Stiller pronto a combinare pasticci stile Ti presento i miei.

Mediamente i genitori del proprio partner non sono proprio degli zuccherini o persone con cui poter instaurare velocemente un rapporto da buoni amici, ma diciamo che con un po’ di buona educazione, un pizzico di pazienza in più (e qualche chilometro di distanza) si può convivere felicemente.

Un po’ di tempo fa avevamo visto i consigli per presentare il vostro lui ai vostri genitori, oggi invece giochiamo fuori casa e vediamo come sopravvivere al primo faccia a faccia con i nostri futuri suoceri evitando il terribile (e spesso irreversibile pregiudizio) dell’odio a prima vista!

Conoscere i suoceri: i consigli salva-incontro

Ecco qualche consiglio per fare una bella figura, senza esagerare:

Non dilungatevi davanti all’armadio e allo specchio: niente vestiti pensati per l’occasione, parrucchiere, manicure, pedicure, liposuzione, depilazione laser, trucco pesante. Fate un bel respiro e ridimensionate tutto, state solo incontrando due persone nuove, nulla di più! Ok, sono persone fondamentali per il vostro partner e potrebbero incidere notevolmente sul futuro della vostra relazione, ma non dovete diventare buoni amici: basta solo provare ad andare d’accordo almeno quando vi vedete…



Importante: assicuratevi che non ci siano argomenti da evitare a tavola, giusto per evitare di fare gaffe colossali! Meglio chiedere direttamente al vostro lui o alla vostra lei per capire fin dove può spingersi la vostra sete di saperne di più.



Essere sempre se stessi e non strafare è una delle regole d’oro salva-incontro: non c’è bisogno di cercare apprezzamento a tutti i costi, i rapporti si costruiscono con il tempo e non si può piacere a tutti, quindi offrite il vostro lato migliore e la vostra disponibilità ma senza andare troppo oltre. Se volete sparecchiare, ad esempio, non invadete spazi e aspettative dei padroni di casa: ci sta che vogliano fare tutto da soli per dare (anche loro, sì) una buona impressione.



Anche se i suoi genitori sono gentili e vi mettono a proprio agio non esagerate, mantenete compostezza e semplicità, ovviamente senza fare le signorine perfettine. Ah, niente vino, niente battutacce e non lasciate avanzi nel piatto…



Evitate le confidenze con i genitori del partner, non chiedetegli consigli sul loro amato figlio e non dispensate elenchi dei suoi difetti. Potrebbero essere letti come un affronto alla capacità di educare dei vostri suoceri e potreste scatenare soprattutto “quel mostro di suocera” alla Jane Fonda che, per natura, si nasconde in ogni angolo del pianeta!