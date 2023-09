Con questi prodotti le ciglia sembreranno più folte e lunghe senza ricorrere alle extension: in poco tempo vedrete la differenza

Per ottenere ottimi risultati dalle vostre ciglia, non basta un mascara e non sono necessarie le extension: i prodotti per sguardi magnetici.

Gli occhi sono lo specchio dell’anima e uno sguardo intenso è il segreto di un make up perfetto. Le ciglia nel dettaglio, sono un elemento essenziale per contornare i nostri occhi e renderli più belli, freschi e sensuali. In molti ricorrono alle extension, pratica che dona un effetto esplosivo, ma al tempo stesso rischia di rovinare le nostre ciglia naturali. Un mascara eccelso può fare sicuramente la differenza, ma senza una buona base, non c’è prodotto che possa fare miracoli; motivo per cui, esistono alcuni prodotti che possono rinvigorire le nostre ciglia già dopo poco tempo.

Ognuno di noi ha le ciglia che madre natura ha fornito, proprio per questo molte persone le hanno lunghe e folte, altre decisamente più sottili e corte; tuttavia, in entrambi i casi, è possibile ricorrere ad alcuni aiuti esterni non troppo dispendiosi, ma che sono in grado di dare un evidente sostegno e infoltimento delle ciglia di partenza.

Ciglia folte e lunghe in poco tempo: i prodotti che funzionano (davvero)

Per giovare di un infoltimento delle proprie ciglia, esistono diversi prodotti in commercio, ma purtroppo, in alcuni casi, non tutti funzionano come dovrebbero. Per fortuna, a darci qualche dritta sono gli esperti del settore. Su Mujerhoy.como, ci vengono mostrati i due prodotti più efficaci in commercio, con tanto di consigli per un corretto utilizzo.

La prima è la Biotina: anche nota come vitamina B8 o vitamina H, secondo i ricercatori della Clínica Universidad de Navarra, è nota per le sue proprietà che aiutano a rallentare la caduta dei capelli. Inoltre, funge da sostegno per metabolizzare acidi grassi, aminoacidi e glucosio, motivo per cui, contribuisce alla crescita e al rafforzamento dei capelli e, di conseguenza, delle ciglia. Si trova in alimenti come tuorlo d’uovo, verdure, noci o lievito, ma esistono alcuni prodotti in commercio per semplificare l’assunzione. Si può acquistare in formato capsule, o in alternativa, in formato siero per ciglia, con tanto di contagocce o applicatore integrato. Uno dei prodotti migliori in commercio è sicuramente Uklash, acquistabile sul web a 39,99 euro.

Olio di ricino: l’ingrediente per eccellenza nella crescita delle ciglia. È composto principalmente da acido ricinoleico e vitamina E; tra i suoi numerosi benefici troviamo la capacità di aumentare l’idratazione della pelle e rafforzare le unghie indebolite. Da sempre conosciuto per la sua capacità di rafforzare la crescita dei capelli e delle ciglia. Anch’esso si può utilizzare in diverse varianti, ma agisce alla perfezione se applicato alla sera con uno scovolino per mascara. Uno dei migliori è indubbiamente l’Olio di Ricino BIO puro al 100% di Mifarma Natur.

Infine, l’ultimo consiglio riguarda l’idratazione: gli esperti ci spiegano come una corretta idratazione sia la base per diversi aspetti, tra cui le ciglia più folte. Uno dei trucchi è quello di applicare vaselina sulle ciglia, ancor meglio se in forma pura.