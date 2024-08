Con questa ricetta le lenticchie si preparano in solo 10 minuti e faranno impazzire anche i tuoi figli

Le lenticchie sono un vero toccasana per l’organismo. Contengono tantissime sostanze nutritive che, in un regime dietetico ben equilibrato, possono fare davvero la differenza. Donano energia, contrastano l’anima e sono completamente prive di colesterolo. Al loro interno, è possibile trovare vitamine, proteine e fibre. Inoltre, hanno anche un ottimo sapore.

Purtroppo, la maggior parte dei bambini è restio ad assaggiarle. I più piccoli fanno fatica ad accettarle nella loro dieta e tendono a rifiutarle con una certa determinazione. C’è una ricetta, però, che sarà irresistibile anche per loro. Basterà un solo assaggio per farli innamorare di questo alimento.

Nessuno riuscirà più a fare a meno delle lenticchie: una ricetta irresistibile

Il sapore degli alimenti varia in base alla cottura e ai condimenti utilizzati. A volte, basta davvero poco per conferirgli un gusto completamente diverso. Le lenticchie, per esempio, sono versatili perché possono essere usate per dare vita ai piatti più disparati.

La ricetta di oggi le trasformerà in un piatto prelibato, capace di attirare anche i più piccoli. La procedura è semplice e non occorrono ingredienti particolari. Non porterà via molto tempo dato che serviranno solo 10 minuti. Sarà sufficiente seguire le indicazioni per ottenere un risultato incredibile.

Ingredienti

Tutti gli ingredienti sono facilmente reperibili in qualsiasi supermercato. Hanno un costo ridotto e possono essere impiegati per tante altre ricette deliziose:

150 g di lenticchie in scatola

1 scalogno

1 spicchio d’aglio

100 g di feta

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

Olio extravergine di oliva

Sale

Prezzemolo tritato

Paprika dolce o affumicata

Pepe

Preparazione

Questa ricetta è caratterizzata da pochi passaggi. Non è complicata e si adatta perfettamente ai ritmi frenetici della quotidianità:

Mettere un filo d’olio in una padella e scaldarla sul fuoco. Aggiungere uno spicchio d’aglio, per farlo rosolare, e lo scalogno tritato

Aprire il barattolo con le lenticchie e sciacquarle accuratamente sotto l’acqua corrente per eliminare tutti i residui. Poi, eliminare il liquido in eccesso e metterle nella padella. Mescolare e aggiungere un pizzico di sale

per eliminare tutti i residui. Poi, eliminare il liquido in eccesso e metterle nella padella. Mescolare e aggiungere un pizzico di sale A questo punto, si può procedere con l’aggiunta del pepe e di un pizzico di paprika . In base ai gusti, si può optare per quella affumicata o dolce. Condire con un cucchiaio di concentrato di pomodoro.

. In base ai gusti, si può optare per quella affumicata o dolce. Condire con un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Aggiungere una piccola quantità d’acqua per aumentare la cremosità e continuare a mescolare fino a quando il pomodoro non si è completamente sciolto . Tagliare la feta in piccoli pezzi e posizionarli nella padella.

. Tagliare la feta in piccoli pezzi e posizionarli nella padella. Lasciare sul fuoco per 8-10 minuti. Sul fondo, si dovrà formare una crema densa e profumata. Alla fine, dopo aver spento il fuoco, si può procedere con l’aggiunta di olio a crudo e del prezzemolo

In questo piatto, la consistenza è davvero importante. Tutti gli ingredienti, escluse le lenticchie, si devono sciogliere per contribuire a creare un condimento gustoso e speciale. Durante il procedimento, si può aggiungere un po’ d’acqua in base alle necessità