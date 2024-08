Con la regola 80/20 sistemare casa sarà un gioco da ragazzi: tutto in ordine in poche mosse

Sistemare casa è, per tutti, un bel problema. Con la regola 80/20 però diventa un gioco da ragazzi, ordine in poco tempo.

Capita a tutti di avere ospiti improvvisi e rendersi conto che la casa è un disastro. Un amico o familiare che chiama per preannunciare il suo arrivo nel giro di una mezz’ora. Poco tempo, massimo disordine e panico totale per non apparire con una casa nel caos più totale.

Questo può accadere a chiunque, non è affatto una cosa insolita. Senza contare che il disordine di una sola giornata rischia di accumularsi e diventare cronico, andando a inficiare totalmente l’organizzazione di mobili e stanze, con quello che si preannuncia come un vero e proprio disastro.

Regola 80/20 per sistemare casa: ordine velocemente

Avere una tecnica, anche quando si tratta dell’ordine da avere in casa, conviene sempre. In questo modo si può mettere tutto a posto velocemente, sia che si tratti di un’emergenza e sia come base da applicare nella vita quotidiana ogni volta che ve ne sia l’effettiva necessità.

La regola è facile, bisogna seguire queste percentuali andando ad occupare l’80% di ogni contenitore, mobile o altro, il 20% deve rimanere sempre libero. Questo perché bisogna considerare che per i prodotti, dai vestiti agli oggetti, ci deve essere un cambiamento progressivo. È inutile conservare e accumulare roba. Più cose ci sono in casa e più è difficile pulire e più è facile che si generi il caos.

Avendo sempre quel margine del 20% non solo non si rischia mai di ritrovarsi nella condizione di non sapere dove apporre la propria roba ma, anche laddove ci fossero delle visite improvvise, anche pochi minuti basterebbero per eliminare tutto ciò che è visibile e conservarlo adeguatamente nelle scatole, nei mobili e negli spazi utilizzati.

Questo vale sia per il bagno che per la cucina, per gli armadi, la soffitta o il salotto. Ogni ambiente deve sempre basarsi su questo principio, solo in questo modo si è certo di avere quel 20% libero che rappresenta una via di fuga. Quindi, acquistate una nuova camicia ma l’armadio straripa di vestiti? Fate spazio e lasciate andare le cose che non indossate più, sicuramente ce ne sono tante. Donatele e fate posto al resto.

Avere mobili ricchi di prodotti, pentolame, piatti, tovaglie, cose che di norma non impiegate mai. Questo vuol dire che non vi servono. Tale tecnica aiuta molto a ordinare casa, a tenerla ben sistemata nel tempo ma anche a fare pulizia. Meno oggetti ci sono in giro e più facile sarà tenere tutto a posto senza doversi stressare.