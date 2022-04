Con chi mangeresti la carbonara? Il personaggio più amato è...

Il 6 aprile è il Carbonara Day, la giornata dedicata alla pasta più amata dagli italiani e orgoglio tricolore nel mondo! C’è un personaggio famoso eletto “commensale perfetto” per un buon piatto in compagnia, e ce lo rivela una curiosa ricerca condotta dall’Istituto Piepoli per l’Unione Italiana Food.

Con chi mangeresti la carbonara? Il compagno ideale per condividerla secondo gli italiani

In occasione del Carbonara Day, che ricorre il 6 aprile, gli italiani hanno votato il loro personaggio preferito per condividere il piacere di questo piatto straordinario della nostra tradizione: la pasta alla carbonara!

“Sono rimasto sorpreso, addirittura ho ha superato il presidente Mattarella! È questa la cosa straordinaria, mi avete fatto veramente felice. La pasta è un antidepressivo, è buonumore, se organizzate io vengo di corsa“.

Sono le parole pronunciate dal vincitore della “classifica” stilata dopo una ricerca condotta dall’Istituto Piepoli per l’Unione Italiana Food: Carlo Verdone!

L’attore, volto di tantissime pellicole cult della cinematografia italiana, si impone in vetta alla lista dei personaggi famosi con cui gli italiani andrebbero a mangiare una buona carbonara in compagnia. Primo assoluto davanti al Capo dello Stato, Sergio Mattarella!

Secondo i dati emersi dall’indagine firmata Piepoli/UnionFood, per 9 italiani su 10 (pari al 95%) la carbonara si mangia sempre con qualcuno, specialmente in famiglia.

Ma con chi sognano di condividerla? I volti preferiti, ritenuti i più “rassicuranti” come commensali, sono appunto Carlo Verdone, con il 25% delle preferenze (soprattutto tra gli over 35), e Sergio Mattarella (14%, in prevalenza over 54), a seguire i Måneskin, Drusilla Foer e Chiara Ferragni, tutti sotto la soglia del 10%…