Kate Middleton ha trascorso il suo 39esimo compleanno circondata dalle persone più speciali della sua vita: i suoi tre figli e il marito, il principe William. Ma non sono mancate le sorprese, dal messaggio di auguri della Regina alla piccola festa a sorpresa organizzata da William, con l’aiuto dei giovanissimi reali.

Kate Middleton compie 39 anni

A causa delle restrizioni in vigore nel Regno Unito, William e Kate hanno deciso, per il momento, di ritirarsi nella tenuta di campagna di Anmer Hall, nel Norfolk, dove hanno celebrato il 39esimo compleanno della duchessa di Cambridge. Ma questa volta, gli invitati speciali alla festa di Kate erano soli i 3 figli, che insieme a William, pare abbiano organizzato un tea-party a sorpresa per la mamma. “È stata una festa tranquilla“, ha rivelato il Mirror, “e pure inaspettata, perché l’ha messa su William con l’aiuto dei suoi bambini“.

William e il tea-party a sorpresa

Come ha rivelato, poche settimane fa, una fonte vicina ai Cambridge, a casa dei duchi di Windsor, è il principe Wiliam a preparare il tè per tutta la famiglia. Non c’è dunque da sorprendersi che, in occasione del 39esimo compleanno della moglie, l’erede al trono abbia organizzato un tea party nella loro tenuta in campagna, dove i duchi si sono trasferiti prima di Natale: una festa intima e familiare, resa speciale dalle attenzioni del principe e dall’affetto travolgente dei bambini.

Il messaggio della Regina

Niente ospiti, né grandi festeggiamenti, ma la Sovrana e il duca di Edimburgo non potevano dimenticare di inviare un messaggio affettuoso alla nuora. In occasione del compleanno della duchessa, infatti, l’account della Famiglia Reale ha pubblicato una foto di Kate, insieme alla Regina Elisabetta, scattata al Chelsea Flower Show nel 2019. La didascalia recitava: “Auguriamo alla duchessa di Cambridge un felice compleanno oggi! #HappyBirthdayHRH.”