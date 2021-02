Jennifer Aniston oggi spegne 52 candeline. La biondissima attrice americana ha svolto diversi lavori prima di debuttare come attrice a inizio anni ’90: dopo piccole parti in show televisivi e sit-com, la consacrazione è arrivata nel 1994. Per 10 anni ha interpretato l’iconico personaggio di Rachel Green nella serie Friends, che l’ha resa una delle attrici più famose di Hollywood.

Conclusa la serie TV, ha partecipato a molti celebri film come Una settimana da Dio, Io & Marley, Mia moglie per finta e Come ti spaccio la famiglia.. La Aniston è stata anche regista: suoi il cortometraggio Room 10 e i film The Good Girl e Cake.

Considerata a più riprese la donna più sexy del mondo, è stata sposata due volte: nel 2000 convola a nozze con Brad Pitt, all’epoca vero e proprio sex symbol. La separazione arriverà nel 2005 quando Brad conoscerà Angelina Jolie, sua futura (ex) moglie. Il secondo matrimonio di Jennifer Aniston è stato con l’attore Justin Theroux, durato dal 2015 al 2018.

Leggi anche Riflessi biondi: Jennifer Aniston insegnaci tu

Ora Jennifer è single e concentrata sulla carriera: è impegnata nelle riprese della serie The Morning Show, interrotta l’anno scorso a causa della pandemia.

Jennifer Aniston: icona di stile con la sua Rachel

Seppure l’attrice abbia lavorato molto in questi ultimi 17 anni, ovvero da quando Freinds è finito, e abbia ricoperto diversi ruoli, è ancora molto difficile non legare il suo volto a quello di Rachel.

Oltre per la comicità del personaggio, Rachel è ancora molto amata per i suoi capelli (è il taglio più copiato al mondo) e per i suoi outfit, d’altronde gli anni ’90 non smettono di essere una delle ispirazioni più trendy per quanto riguarda la moda ma anche lo street-style.

A dimostrazione di questa “ossessione” vi sono le tante pagine Instagram interamente dedicate gli outfit del personaggio di Friends: ne abbiamo selezionati alcuni e vi suggeriamo com’eri crearli con un tocco contemporaneo.

Dolcevita senza maniche: 100% 90s

I dolcevita sono un tratto distintivo di Rachel, soprattutto a maniche corte o meglio ancora senza maniche. Grazie al suo fisico perfetto, ha spesso indossato abiti o gonne a tubino.

Dolcevita: Georgia Alice

Gonna: Boutique Moschino

L’iconico abito verde menta

Tutto ciò che era non spalline sottili e/o a sottoveste, Jennifer Aniston l’ha portato con grande eleganza.

Abito high cost: Miu Miu

Abito low cost: Relish

Scarpe: Lulipa London

Stola: Tela

La t-shirt bianca sta bene con tutto

Sul finire degli anni ’90, una delle tendenze era mettere la maglietta bianca sotto a top o vestiti scollati e con le spalline sottili: Rachel non poteva essere sa meno.

T-shirt: Uniqlo

Halter top: My Twin

Minigonna: Stradivarius

Collana: Mia’s

Black dress con applicazioni

Rachel è splendida in questo vestito, ma non le basterà a raggiungere il suo obiettivo,

High cost: Erdem

Low cost: H2O

I pantaloni in velluto, di nuovo super cool

Un look maschile sui toni del nero e della terra: attualissimo!

Giacca: Esprit

Blazer: Weekend Max Mara

Pantaloni: Weekend Max Mara

Maglietta a maniche lunghe: Uniqlo