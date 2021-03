Comodi e di tendenza: i migliori zaini per andare in bicicletta

In bicicletta, si sa, oltre al senso di libertà si ricerca anche comodità. È più facile spostarsi e non bisogna ricorrere ai mezzi utilizzando la bici, ma bisogna essere “ben attrezzati”. Per questo, oltre ad un pratico cestino, è sempre utile girare con uno zaino per portare con sé tutto l’occorrente, dalle chiavi di casa allo smartphone, dalla pompetta per gonfiare le gomme al lucchetto. Abbiamo quindi deciso di selezionare per voi alcuni zaini perfetti per andare in bicicletta.

Zaini per bici: i modelli migliori

Dagli zaini tecnici a quelli un po’ più trendy, ecco quali sono i migliori zaini per andare in bicicletta e tenere in sicurezza e a portata di mano tutti i vostri effetti personali.

Zaino da ciclismo impermeabile

Lo zaino westgirl, disponibile su Amazon, è pensato per chi va in bicicletta e vuole avere un prodotto comodo e adatto a diverse esigenze. Questo modello, infatti, include tre vani portaoggetti e una tasca nascosta sul fondo per ripiegarlo e riporlo dove si desidera. Questo zaino, inoltre, ha un rivestimento in mesh traspirante sul retro che offre la massima traspirabilità. Inoltre, è perfetto anche per uso quotidiano, quindi anche per andare comodamente al lavoro in bicicletta.

Foto Amazon | WESTGIRL Zaino da Ciclismo Impermeabile

Trendy con il modello proposto da Johnny Urban

In bicicletta non si rinuncia ad essere alla moda. Per questo, il modello proposto da Johnny Urban su Zalando, disponibile in rosa salmone, rosa confetto e nero, è semplicemente perfetto. Questo modello, da 16 litri, è super spazioso, compatto e soprattutto resistente.

Foto Zalando | Johnny Urban RPET ROLL TOP EMIL

Zaino da training firmato Nike

I modelli da training sono perfetti anche per andare in bicicletta. In questo caso vi consigliamo lo zaino proposto da Nike, spazioso e con tasche con zip, sia interne che esterne, perfette per riporre tutti gli oggetti che vi servono durante le vostre lunghe pedalate all’aria aperta.

Foto Nike | Nike Radiate

Modello tecnico, perfetto per la bicicletta, di Deuter

Continuando a parlare di zaini più tecnici, il modello proposto su Amazon da Deuter, disponibile in rosso e grigio, è particolarmente adatto per la bicicletta. Infatti, questo zaino offre la massima ventilazione grazie al sistema Aircomfort che garantisce maggiore resistenza. Inoltre, è dotato di una pratica coperta antipioggia removibile con vano portaoggetti.

Foto Amazon | deuter Race Air – Zaino da bicicletta, 10 l

Zaino The North Face, sempre di tendenza

Per gli amanti della bicicletta, che non voglio rinunciare ad un tocco super cool, lo zaino base camp di The North Face è la soluzione perfetta. Questo modello, disponibile su Zalando in giallo, nero, grigio, rosso, lilla e marrone, è realizzato in nylon e poliestere, con cerniere e scomparti interni per riporre tutti i vostri effetti personali. Insomma, lo zaino The North Face è comodo, compatto e super cool.