Com’era Chiara Ferragni prima di diventare famosa? Irriconoscibile a 15 anni

Probabilmente a molti è sconosciuto il fatto che Chiara Ferragni ha iniziato a muovere i primi passi nel settore della moda quando era ancora minorenne. Aveva 16 anni quando si è affacciata a questo mondo così difficile, ma che lei ha saputo fare suo con naturalezza, diventando una delle influencer più conosciute del pianeta. Eppure, la sua immagine non tutti l’hanno vista quando era solo un’adolescente con mille sogni.

Da qualche tempo, l’imprenditrice digitale è sotto l’occhio del ciclone. Prima per il caso Balocco, che l’ha portata a sparire dai social per un po’ di settimane, e poi per il divorzio dal marito Fedez, con il quale ha avuto due figli, Leone e Vittoria. Tuttavia, da un po’ di mesi, Chiara è tornata a pubblicare regolarmente sui social, facendosi vedere apparentemente serena e felice. È proprio tra le tante foto che in molti hanno notato uno scatto amarcord di lei a 15 anni.

Chiara Ferragni a 15 anni: lo scatto amarcord sui social

Dopo un anno duro, Chiara Ferragni si è trovata costretta a ricalibrare le sue priorità e mantenere intatta la serenità dei piccoli Leone e Vittoria. A differenza di quanto successo negli anni passati, questa volta l’influencer si è concessa alcune giornate senza condividere nulla sui social o ridurre di molto i contenuti su Instagram, un modo probabilmente per “rompere” con il passato.

Per alcuni fan si è trattata di un’estate di “rinascita”, dove l’imprenditrice digitale ha potuto contare sull’affetto e l’amore delle persone che le sono stata sempre vicino, sia nei momenti buoni che in quelli cattivi, come nei mesi scorsi. Tra i punti fermi della sua vita c’è sicuramente il migliore amico Filippo Fiora, con il quale ha un legame fortissimo da ormai oltre vent’anni e con cui ha passato diversi giorni in vacanza.

È proprio con Filippo che Chiara ha deciso di condividere una foto dal passato, mostrandosi a 15 anni in spiaggia. “Best friends, 22 years later”, ha scritto l’influencer rimarcando che lei e l’amico sono legatissimi ormai da ventidue anni. Uno scatto che li vede unitissimi sia quando erano due adolescenti che oggi che sono due persone mature.

Chiara ha mostrato così ai suoi follower lo scatto di quando era solo una ragazzina, con capelli biondi, lunghi e ricchi, ma non ha perso il suo essere fotogenica e lo sguardo rimasto intatto nel tempo. Sono tanti i commenti ricevuti sotto il post, dove in molti apprezzano la bella amicizia resistiti al tempo.