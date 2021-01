Fa ancora molto freddo, ci siamo ormai lasciate alle spalle le feste, siamo forse anche un po’ giù e non abbiamo la più pallida idea di come vestirsi in inverno per essere glam ma stando al caldo.

Niente paura: le ispirazioni e trend della moda ci danno tanti spunti sia per lanciarci in qualche acquisto mirato in occasione dei saldi, che per dare nuova vita ai capi che giacciono nell’armadio non indossati da tempo.

Vi abbiamo già dato qualche suggerimento per l’outwear: multistrati, cappotti e giacche oversize ma morbide, ora parliamo degli outfit veri e propri.

Come vestirsi in inverno: le tendenze 2021

Dando un’occhiata alle tendenze street style, troviamo la giusta ispirazione per creare nuovi look in linea con la voglia di novità del 2021. Magari selezionando i capi che abbiamo e che non vogliamo più indossare, creando spazio negli armadi per nuovi acquisti.

Ecco dunque come vestirsi in inverno per essere super cool.

Non il solito completo

La giacca è assolutamente tornata in auge, ma il tailleur classico rimanda a uno stile troppo formale e superato. Quest’anno però rivive grazie a fantasie colorate e inaspettate, maxi.

Il golf con le trecce

Non c’è niente di più morbido e caldo di un golf a trecce, meglio ancora se ha un’ispirazione vintage: collo alto e forme generose. Per stemperarlo, basta un paio di stivali dalla fantasia animalier.

Maniche extra

Lo stile vittoriano delle maniche a sbuffo imperversa su abiti, top e maglioni: sicura di non avere sepolto nell’armadio un “cimelio” vintage con queste caratteristiche?

Jeans ampi

Come vestirsi in inverno se vogliamo un outfit glam ma comodo? Semplice, con un bel paio di jeans larghi a vita alta da portare con un caldo golf.

La cintura sul cappotto

Ve l’avevamo già detto che è un trend di stagione nonché un trucco per dare nuova vita a un cappotto troppo classico o per segnare maggiormente il punto vita. Da provare!

Un colore, tante tonalità

Guardare il vostro guardaroba, selezionate un colore e create un outfit tutto giocato sulla stessa nuance ma in diverse tonalità. Scoprirete abbinamenti inaspettati.

Il maglione portato a pelle

Essere sexy senza patire il freddo si può: basta indossare un maglione dallo scollo profondo come top. A renderlo ancora più interessante, una collana grande e luminosa.

Mixare le fantasie

Per qualcuno potrebbe essere molto azzardato, in realtà basta seguire poche regole per mescolare fantasie diverse tra loro in maniera glamourous. Per esempio, scegliendole sì diverse, ma con un colore in comune per creare un look armonico.

La tuta sempre e comunque

L’abbiamo vista in tutte le salse: la tuta quest’anno va bene sempre, sia in che out. Tutto sta nell’attitudine con cui si porta!

Non rinunciare al colore

Nero e grigio sono i colori più diffusi per l’inverno, ma questo non vuol dire che siano un diktat. Anche durante la stagione fredda, concedersi ai colori pop è assolutamente concesso, quindi tira fuori le tue sneakers fluo e indossale con orgoglio.