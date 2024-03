Come vestirsi a 40 anni: consigli per essere sempre alla moda

I consigli di moda su come vestirsi con stile dopo i 40 anni. Ecco cosa dicono le fashion blogger e gli esperti del settore!

Chiedersi come vestirsi a 40 anni è più che normale, se hai desiderio di rivoluzionare il tuo guardaroba non perdere questi preziosi consigli. Sono tantissime le celebrities quarantenni che ogni giorno ci mostrano look interessanti per questa fascia d’età, outfit non sempre facili da indossare nella vita quotidiana ma sicuramente al passo con le tendenze.

Come vestirsi a 40 anni, i migliori consigli per trovare l’outfit perfetto

Innanzitutto bisogna sottolineare l’importanza di scegliere il proprio outfit anche in base al proprio stile. Seleziona tutto ciò che ti faccia sentire a tuo agio, in questo modo potrai creare il tuo stile e dare una svolta al tuo look. Se, però, non hai idea di come trovare il tuo outfit ideale, allora questi consigli potrebbero tornarti molto utili.

Capi in toni neutri e sorbetto, look dai dettagli più sbarazzini e tubini più classici, ecco i consigli su come vestirsi a 40 anni ed essere sempre chic.

Il guardaroba perfetto a 40 anni

Prendere ispirazione dalle celebrità può aiutare a scegliere e trovare il proprio stile over 40. I look di Penelope Cruz si fanno notare per uno stile più sofisticato ed elegante, e ci mostrano chiaramente quanto i toni tenui possono donare a una donna di questa età.

I quarant’anni oggi giorno sono i nuovi trenta, si sa, ma è anche vero che una fashion lover in questa fascia d’età ha già sviluppato un gusto personale e una fashion attitude dal tratto distintivo.

I toni tenui e sorbetto sono la scelta ideale per look da giorno ricercati che comprendono abiti dalla lunghezza midi o coordinati con pantaloni e spolverini minimal chic.

Star del calibro di Kate Moss, Gwyneth Paltrow e Heidi Klum ci insegnano che i 40 sono ancora l’età perfetta per sfoggiare look in stile biker, se è uno dei mood che preferisci, completati da giacche di pelle e accessori coordinati.

I jeans sono un classico per realizzare look da giorno glamour e di carattere, da abbinare a scarpe con tacco medio, ma se desideri anche a un paio di scarpe da ginnastica di tendenza.

Come vestirsi per andare in discoteca e alle feste a 40 anni

Come vestirsi per andare in discoteca a 40 anni? Questa è una domanda che spesso ti sarai posta. Il nero resta un evergreen sul quale non è mai sbagliato puntare, ma molto dipende anche dalla forma del tuo corpo.

Come abbiamo già detto, i capi di pelle nera sono sempre molto fashion, ma stanno bene soprattutto ai fisici più lineari. A chi ha una silhouette formosa consigliamo outfit per donne quarantenni che valorizzino il punto di forza, il dècolletè.

Spazio quindi a maglie con scollature ampie ma non troppo generose, puoi indossare un abito nero o una gonna maxi a ruota, di tendenza per questo 2024, da abbinare a un blazer, ma anche ad articoli più audaci come quelli con paillettes laminate da abbinare ai jeans.

Alle scarpe con tacchi altissimi sostituite modelli con tacco largo oppure con zeppa, meglio se in pelle verniciata.

Outfit da festa dopo i 40 anni

Sei stata invitata ad una festa oppure sei in cerca di idee per festeggiare il tuo 40esimo compleanno. Non temere, con la scelta dell’outfit ti aiutimo noi! Le idee per abbinamenti femminili e audaci allo stesso tempo sono tantissime.

Niente ti è proibito a 40 anni, ovviamente restando nei limiti del buon gusto, la cosa più importante è che tu ti possa sentire sempre a tuo agio nell’abito che deciderai di indossare.

Gioca con stampe e applicazioni di pietre o paillettes colorate, punta su abiti total black fascianti o più svasati se cerchi qualcosa di più elegante.

Molto dipende anche dalla location della festa, pub e discoteche sono perfetti per look più stravaganti e per osare con accessori eccentrici come un paio di scarpe rosse, mentre per un ristorante opta per vestiti più raffinati come un pantalone chic di tendenza abbinato a delle scarpe con tacco.