La scelta dell’abbigliamento del bambino per il primo giorno di scuola sembrerebbe portare diversi dubbi al genitore. Qual è l’outfit giusto da privilegiare e cosa evitare per quel giorno così importante? Il primo giorno di scuola, specialmente se riguarda la prima elementare, rappresenta un evento molto importante per il bambino, quindi oltre a farsi trovare pronti su come affrontare al meglio quel giorno, è doveroso scegliere l’abbigliamento giusto per i piccoli di casa. Scopriamo insieme i migliori consigli da seguire su come vestire il bambino il primo giorno di scuola!

Abbigliamento bambini per scuola

I bambini hanno bisogno di outfit comodi e pratici, quindi evitate un abbigliamento fin troppo elaborato e decisamente scomodo. Durante il corso dell’anno scolastico privilegiate tutti quei capi d’abbigliamento che possono essere sfruttati tranquillamente, quindi t-shirt a tinta unita non eccessivamente care. Ma come vestire i bambini il primo giorno di scuola?

Optate per un look casual ma d’effetto, da sfoggiare ovviamente sotto il grembiule che verrà indossato sin dal primo giorno. Sotto il grembiule il bambino deve stare comodo e, soprattutto, fresco: ricordate che a settembre le temperature potrebbero essere ancora calde, quindi non esagerate con gli strati. Se si tratta di bambini grandi, quindi delle elementari, chiedete loro se hanno preferenze, quindi coinvolgeteli anche nella scelta dell’outfit.

Noi vi suggeriamo di privilegiare un abbigliamento adatto, quindi un semplice jeans o una tuta comoda, nel caso delle femminucce vanno bene anche dei leggings a fantasia, e sopra una semplice t-shirt a tinta unita colorata o anche qui a fantasia. Per un look più d’effetto potreste optare per una camicetta fresca e comoda.

Per quanto riguarda le scarpe, invece, per il primo giorno potreste optare anche per un paio carino e più elaborato. Per i maschietti privilegiate un paio di scarpe comode e belle, per le femminucce, invece, potreste optare per dei sandaletti, se il tempo lo permette. Durante il corso dell’anno, però, vi consigliamo di acquistare un paio di scarpe pratiche da poter indossare tranquillamente a scuola. Per completare l’outfit non dimenticate di realizzare un’acconciatura adatta al contesto per le bambine: con l’aiuto di un fermacapelli raccogliete i capelli in una coda o, in caso di capelli corti, acquistate una fascia colorata in modo da fermare le ciocche per evitare che vadano sempre a finire sul viso.

Ultimo consiglio importante: acquistate il grembiule di una taglia più grande, altrimenti con gli strati di vestiti sotto potrebbe diventare scomodo!