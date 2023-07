Come truccarsi in estate per far si che i prodotti durino più a lungo nonostante il caldo ed il sebo in eccesso

Truccarsi in estate può diventare problematico. Con il caldo è difficile far durare il trucco, a meno che non si seguano questi consigli.

Che sia di giorno o di sera, in estate vorremmo poter sfoggiare con serenità il nostro make up ed essere sempre impeccabili. Non sempre, però, questo è possibile: il caldo e il sudore, infatti, rendono la pelle lucida e fanno sciogliere il trucco, creando un antiestetico effetto cera che proprio non ci piace. E se fosse possibile truccarsi in estate senza problemi nonostante il caldo e il sebo in eccesso?

Sì, è possibile, semplicemente usando i prodotti giusti e a lunga tenuta che facciano durare di più il nostro make up. E usando questo piccolo trucchetto consigliato dall’esperta di make up Brooke Simons.

Come truccarsi in estate nonostante il caldo e il sebo in eccesso: i consigli dell’esperto

Secondo la truccatrice professionista Brooke Simons, il problema principale per cui il tuo make up non dura in estate è che probabilmente ti trucchi come fai il resto dell’anno.

Questo è sbagliato perché bisognerebbe modificare la propria beauty routine in base alle temperature e, diciamo così, alle stagioni. D’estate, infatti, una delle problematiche più fastidiose è il sudore che fa sciogliere fondotinta, correttore e blush creando un effetto lucido proprio brutto da vedere. Secondo la truccatrice professionista, per far durare di più il trucco in estate è necessario preparare bene il viso, prima di applicare il fondotinta.

Cosa vuol dire? Usare detergente, crema idratante e crema solare, creando la perfetta base per il proprio viso. Dopo 5 minuti dalla loro applicazione, l’esperta consiglia di tamponare la pelle del viso con un fazzoletto, in modo da far penetrare le creme in profondità ed eliminare l’eccesso che potrebbe far scivolare via il trucco. Solo dopo questa procedura si può applicare il fondotinta che, così, durerà più a lungo, e continuare con il resto del trucco.

La truccatrice spiega anche che si può applicare una base trucco opacizzante sulle zone del viso in cui viene prodotto più sebo e che si può invece limitare l’uso del mascara che, con il sudore, potrebbe colare. Insomma, con questi semplici ed economici consigli, truccarsi in estate non sarà più un problema, anche con le temperature alte e con il sebo in eccesso.