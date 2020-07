A tutto c’è un rimedio, anche ad un’abbronzatura a macchie o spellata. Evidentemente non sono state prese le giuste accortezze prima dell’esposizione ai raggi solari, quindi come togliere l’abbronzatura in maniera veloce senza creare danni alla pelle sia del viso che del corpo? Abbiamo raccolto per voi alcuni rimedi, anche naturali, in grado di aiutarvi a schiarire la pelle dall’abbronzatura da sole o dall’abbronzatura spray.

Continua a leggere

Come rimuovere l’abbronzatura dal viso, dalle braccia e dalle gambe

L’abbronzatura da muratore o a macchie è decisamente antiestetica, ecco perché sono tante le persone che cercano un rimedio per rimuoverla il prima possibile. Un’abbronzatura perfetta e duratura non creerebbe di certo questi tipi di problemi, per fortuna, però, esistono diversi rimedi, anche naturali, a cui poter ricorrere. Quindi, come togliere l’abbronzatura?

Continua a leggere

Innanzitutto, è doveroso effettuare uno scrub su tutte le zone del corpo, quindi sia sul viso che sulle gambe e le bracca: privilegiate scrub fai da te o comunque naturali in modo da rendere la pelle sempre più morbida, idratata e sana. La pelle secca dovuta da una scottatura andrà via nel giro di poco, così come l’abbronzatura presa durante l’esposizione al sole. Un altro rimedio potrebbe essere la spugna vegetale, specialmente se utilizzata ogni giorno sotto la doccia.

Continua a leggere

Un altro rimedio è proprio la piscina: ebbene sì, se desiderate rimuovere l’abbronzatura, il cloro aiuta a schiarire il colorito della pelle abbronzata. Quindi, una mattinata trascorsa in piscina potrebbe aiutarvi a rimuovere leggermente l’abbronzatura. Secondo alcune beauty addicted, anche il gel di aloe vera aiuterebbe a schiarire la pelle: applicatela su tutto il corpo dopo una doccia tiepida e lasciate che si asciughi. Dopo qualche giorno la vostra pelle risulterà molto più chiara! Anche l’acqua di cocco potrebbe tornare utile, bisognerebbe applicarla direttamente sul corpo ogni giorno senza dover risciacquare.

Come togliere l’abbronzatura spray?

L’abbronzatura finta, conosciuta anche come abbronzatura spray, viene effettuata nei centri estetici specializzati. Ha una durata minima, ma se volete sbarazzarvi di questo tipo di abbronzatura prima del tempo allora dovreste provare a seguire i nostri consigli. Anche in questo caso è doveroso effettuare un trattamento di esfoliazione, dopodiché provate a fare un bagno a base di olio, vi aiuterà a rimuovere il prodotto.

Continua a leggere

Continua a leggere

Anche il succo di limone applicato e lasciato agire per circa un’ora potrebbe essere la soluzione. Andrà poi tolto con un batuffolo di cotone imbevuto di olio corpo. Se volete andare sul sicuro, provate i prodotti che trovate in commercio per rimuovere sia l’abbronzatura spray che l’autoabbronzante. È sicuramente il rimedio più veloce per togliere l’abbronzatura!