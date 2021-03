Quante lacrime abbiamo versato per amore! Quante le notti insonni a pensare a cosa avremmo potuto fare per evitare la fine di un grande amore! Quando una storia d’amore finisce, il senso di perdita e sofferenza si presenta puntuale ogni volta, facendoci dubitare di qualsiasi nostra certezza. Che siamo state noi a mettere un punto o che abbiamo subito la decisione, certo è che superare la fine di una relazione importante equivale a elaborare una perdita, un vuoto fisico ed emotivo che improvvisamente si apre dentro di noi, come una voragine. Ma quello che spesso non consideriamo è che la fine di una storia travagliata può portare a una nuova e migliore fase della nostra vita. Ci vuole tempo, ma vi assicuriamo che quel momento di rinascita, prima o poi, arriva! Ecco alcuni modi per iniziare a sentirsi meglio.

1. Come superare la fine di un amore: concediti il tempo per soffrire

Indipendentemente dalle circostanze che hanno provocato la rottura, non possiamo cancellare i nostri sentimenti con un colpo di spugna. Dobbiamo accettarli ed elaborarli, concedendoci lo spazio per soffrire, per piangere quel vuoto improvviso nella nostra vita.

2. Considera l’idea di cancellare suo numero

Restare amici dopo una rottura non è impossibile, ma occorre tempo e pazienza, prima di ricostruire un tipo di rapporto basato su altre fondamenta. “Cautela” è la parola chiave, soprattutto quando abbiamo subito la decisione! In questi casi, allontanarsi può essere difficile, quanto cruciale per superare la delusione. Per non cadere nella trappola di chiamare il nostro o la nostra ex, in un momento di fragilità o in preda a un bicchiere di troppo, cancelliamo il numero, almeno temporaneamente.

3. Proteggi il tuo cuore con un po’ di pulizia sui social media

Facebook e Instagram possono essere puro veleno per i cuori spezzati, perché, non solo ci consentono di sfogliare per ore le foto dei tempi felici, ma possono diventare anche uno strumento per sbirciare e “controllare” la vita dell’altra persona. Cercare di decifrare dalle foto che pubblica il grado di felicità o infelicità del nostro ex è quanto di peggio possiamo fare a noi stesse! Consideriamo l’idea di sospendere momentaneamente il contatto: e, attenzione, non si tratta di ripicca, quanto semplicemente di proteggere il nostro cuore.

4. Fai progetti con gli amici

Si dice che i veri amici si riconoscono nel momento del bisogno. E se c’è un momento in cui abbiamo bisogno di loro è proprio quando dobbiamo superare una delusione amorosa. Se in un primo momento saranno la perfetta spalla su cui piangere e a cui affidare i nostri pensieri più intimi, gli amici sapranno anche farci vedere il mondo con nuovi occhi, ci aiuteranno a uscire dalla nostra bolla di dolore per sperimentare nuovi mondi ed situazioni!

5. Come superare una delusione d’amore: crea una playlist

Che la musica abbia un prodigioso effetto sull’umore, è assodato. Quando ci troviamo alla deriva in un mare di emozioni e pensieri contrastanti, mentre guidiamo per andare al lavoro o mentre facciamo pulizie nel nostro appartamento, affidiamo le nostre emozioni alla musica. Ma quale musica ascoltare? Secondo uno studio del 2016, ascoltare musica triste è fonte di conforto per alcuni, mentre fa sentire peggio gli altri. Insomma, a ognuno il suo personale rimedio!

6. Perditi in un buon libro

Esiste una forma di evasione migliore di una lettura avvincente? Mettiamo un libro in borsa e concediamoci una lettura al parco o in un bar. Non solo, ci farà uscire di casa, ma magari ci concederà il privilegio di un nuovo e inaspettato incontro.